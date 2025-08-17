🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden)

Shandre Campbell liet zaterdag opnieuw zien waarom Club Brugge hoge verwachtingen van hem koestert. Met een klasseflits bezorgde hij zijn ploeg de drie punten tegen Zulte Waregem. Een doelpunt van pure finesse, en niet zijn eerste van dat soort.

De Zuid-Afrikaanse winger is pas twintig, maar viel al langer op met zijn neus voor spectaculaire treffers. Bij Club NXT stond hij vorig seizoen meermaals in de schijnwerpers met acties die het publiek deden opveren.

In negentien wedstrijden voor de beloften was Campbell goed voor negen goals en twee assists. Dat rendement, gekoppeld aan zijn frivole stijl, maakt hem tot een van de meest veelbelovende talenten in de Brugse rangen.

Ongeslepen diamant

Zijn debuut in de Challenger Pro League was meteen memorabel. Tegen Patro Eisden knalde hij een onhoudbare wereldgoal binnen. Maanden later volgde een nieuwe beauty tegen Francs Borains, opnieuw een bewijs van zijn kwaliteiten.

Bij de A-kern kreeg hij nog niet de kans om veel minuten te maken, maar elke invalbeurt bevestigt zijn potentieel. Campbell grijpt de momenten die hem worden gegund en laat zien dat hij meer kan dan alleen een vleugje flair brengen.

Club Brugge lijkt met hem een diamant in handen te hebben die stilaan geslepen wordt. Als Campbell deze lijn doortrekt, zou zijn doorbraak op het hoogste niveau wel eens sneller kunnen volgen dan verwacht.