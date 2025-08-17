Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"
Foto: © photonews

Zulte Waregem ging in eigen huis pas in de absolute slotfase onderuit tegen Club Brugge. En dus waren ze bij Essevee eigenlijk best wel trots op wat ze hebben laten zien, al leverde het uiteindelijk niets op.

92 minuten lang leek het te lukken, maar de wedstrijd duurde uiteindelijk een paar minuten te lang voor Zulte Waregem. Dat besefte ook verdediger Laurent Lemoine.

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd voor Zulte Waregem

Zelf ging hij heel de wedstrijd voorop in de strijd. Hij pakte uit met heerlijke tackles, pepte zichzelf op, ging in interactie met het publiek en trok ook de rest van de ploeg mee.

Maar toen viel alsnog het tegendoelpunt: een knappe treffer van Shandre Campbell. "Die goal was puur geluk. We gaven helemaal niets weg", aldus Lemoine daarover - al bewees de Zuid-Afrikaan ondertussen al wel degelijk vaker zo te scoren.

Voetbal is soms oneerlijk

"Toen ik zijn schot zag vertrekken, dacht ik oprecht dat die bal hoog over zou gaan. Plots zie je het traject van de bal veranderen en binnen gaan. Dit is zuur, maar we mogen fier zijn en kunnen onszelf niets verwijten."

Soms win je wedstrijden die je niet verdiend te winnen, soms krijg je een deksel op de neus. Dat hoort volgens Lemoine bij het voetbal. "Soms is het echt oneerlijk."

