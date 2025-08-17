Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Ardon Jashari vertrok al bij Club Brugge voor héél wat miljoenen, Joel Ordonez lijkt de komende week ook te gaan vertrekken. En daarna? Daarna zou het wel eens voorbij kunnen gaan zijn.

Christos Tzolis verlengde begin deze zomer zijn contract nog tot juni 2029. Toen was de winger al duidelijk dat hij niet weg wilde bij Club Brugge en er gelukkig is.

Toch is het altijd nog maar de vraag wat er zal gebeuren als er héél veel geld op tafel komt. En dat is wat Crystal Palace deze week probeerde met een nieuw bod.

🚨 EXCL: Crystal Palace approach Club Brugge for Christos Tzolis as option (like El Khannouss) to replace Eze. Offer rejected but #CPFC plan to raise bid + also talking to 23yo’s camp. Recently signed new deal so #Clubbrugge not keen to sell @TheAthleticFC https://t.co/Uc9qxQTqLP — David Ornstein (@David_Ornstein) August 17, 2025

Nadat een eerder bod al werd afgewezen, deden ze er nog een schepje bovenop volgens Engelse bronnen. En dus was het wachten op wat Club Brugge daarmee zou doen.

Club Brugge heeft een zeer duidelijk antwoord in petto over Tzolis

Zij hebben nu meteen héél erg duidelijk gereageerd. Niet alleen zouden ze het bod van Crystal Palace naast zich hebben neergelegd, bovendien zijn ze formeel dat de speler deze zomer niet weg mag.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben ze dat nog eens duidelijk laten weten. Daarmee lijkt de kous over een mogelijke zomertransfer meteen van de baan.