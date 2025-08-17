Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen Club Brugge met het kleinste verschil. Een doelpunt in blessuretijd maakte het verschil. Pech voor Essevee en ook voor kapitein Anton Tanghe, die ook nog een ferme dreun (letterlijk) te verwerken kreeg.

Anton Tanghe was zeer duidelijk in zijn analyse na de wedstrijd in de Elindus Arena. Lange tijd leek Essevee op weg naar een nieuw nuttig puntje - dat zou deugd gedaan hebben.

Venijn opnieuw in de staart voor Zulte Waregem

Maar het venijn zat andermaal in de staart bij Zulte Waregem. Deze keer kregen ze een ferme optater met een tegendoelpunt in de blessuretijd. "Op zich is het goed gedaan van ons dat we tegen een topclub als Club Brugge pas in minuut 94 een tegengoal slikken."

“Dit is heel zuur. We stonden goed in blok en gaven bijzonder weinig weg. Misschien hebben we zelf iets te weinig gecreëerd om aanspraak te maken op een doelpunt, maar het is doodjammer dat we na zo’n match met lege handen achterblijven."

Botsing tussen Anton Tanghe en Brandon Mechele

Het plan werkte in se opnieuw heel goed: "Vorige week kwamen we er ook een paar keer prima uit. De defensie met vijf man lijkt goed uit te pakken, maar misschien beslist de coach wel om tegen STVV opnieuw met vier achterin te spelen."

"Ik ben tijdens de wedstrijd onzacht in aanraking gekomen met Mechele. Zijn elleboog of zijn hoofd raakte mijn tand. Een leuk gevoel is het niet, maar het zal wel overgaan", aldus nog Tanghe over een botsing met Brandon Mechele.