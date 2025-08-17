Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'
Foto: © photonews

De voorbije dagen was er al veel te doen over Christos Tzolis. Die lijkt blij te zijn om te blijven spelen voor Club Brugge, maar mogelijk gaat er de komende weken alsnog iets gaan roeren in de zaak.

Tegen Red Bull Salzburg was Christos Tzolis andermaal een absolute sterkhouder voor Club Brugge. En dat hebben de absolute topploegen in Europa natuurlijk ook gezien. 

Hein Vanhaezebrouck gaf dan ook aan dat er mogelijk nog wel eens een onverwachte toptransfer zou kunnen volgen. "Ik ben zo onder de indruk van hem dat ik begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen."

Tzolis zelf gaf een tijd geleden al aan graag te willen blijven bij Club Brugge. Blauw-zwart verlengde zijn contract onlangs nog en wil hem dus ook niet (zomaar) laten vertrekken.

Crystal Palace laat niet los voor Tzolis

Crystal Palace zou volgens Engelse bronnen echter wel aandringen om hem in te lijven. Een bod van ongeveer 25 miljoen euro werd al afgewezen.

De Engelsen zouden echter nog een stapje willen verder gaan om hem los te weken. En zo zal blauw-zwart toch pas helemaal zeker zijn als de transfermercato voorbij is. Doorgaan tegen Rangers naar de Champions League kan daarbij ook een factor worden.

