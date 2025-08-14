Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Club knikkerde Salzburg uit de Champions League na een 0-2 achterstand om te buigen tot 3-2. Vanhaezebrouck was lyrisch over uitblinker Tzolis en waarschuwt voor interesse van topclubs.

RB Salzburg werd door Club Brugge uit de Champions League geknikkerd in de derde voorronde. Blauw-zwart deed perfect wat het moest en kwam na een 0-2 achterstand nog terug tot op 3-2.

Nieuwkomer Carlos Forbs liet zich meteen opmerken met een beslissend doelpunt. "De matchwinnaar zeker, maar de beste man op het veld vond ik toch alweer Christos Tzolis", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

"Wat die man week na week laat zien, is echt fenomenaal. Onvoorstelbaar. Gisteren was hij vaak ongelukkig in de afwerking, maar hij brengt zó veel: hij geeft assists, creëert voortdurend gevaar én werkt keihard, tot aan de eigen cornervlag als het moet", gaat de voormalige coach verder.

Vanhaezebrouck waarschuwt Club zelfs al. "Ik ben zo onder de indruk van hem dat ik begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen. Hij heeft gezegd dat hij blijft, en dat siert hem, maar wat als er op het laatste moment toch een Europese topclub aanklopt?"

"Als hij dit blijft aanhouden, is dat heel goed mogelijk. En dan zou dat een enorm verlies zijn voor Club", besluit Vanhaezebrouck.