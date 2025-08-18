Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"
Foto: © photonews

Westerlo verloor zondagavond met 4-1 tegen Cercle Brugge, ondanks veel schoten. Patrick Goots zegt dat dit vragen oproept.

Westerlo begon niet op de verwachte manier aan het nieuwe seizoen. Na een 5-2 nederlaag tegen Anderlecht volgde een knappe 3-1 zege tegen Zulte Waregem. Alleen konden de Kemphanen die lijn niet verdertrekken.

Er volgende twee opeenvolgende nederlagen, tegen KV Mechelen en Cercle Brugge. Vooral die tegen de Vereniging zal zijn aangekomen. Westerlo voetbalde goed, en Cercle was eigenlijk 25 minuten lang nergens. 

Maar plots scoorden de Bruggelingen drie keer voor rust. "Een 3-0-achterstand tegen Cercle mag Westerlo zijnde niet overkomen. Dit roept vragen op, want er was ook al de 5-2-nederlaag in Anderlecht", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Hij stelde vorige week voor om een spitsentrainer aan te stellen bij Westerlo. Dat doen de Kemphanen voorlopig nog niet. Ze hebben Goots in ieder geval nog niet gebeld. "Neen, en ze moeten dat ook niet doen", zegt hij.

"Er zal ongetwijfeld goed gewerkt worden, maar dat specifieke afwerken op doel is voor een spits heel belangrijk. Ik herinner mij volgende anekdote: in een moeilijke periode bij Beerschot onder Barry Hughes, moest ik een keer – als enige – langer blijven. Toen ging hij ’s namiddags met mij het veld op om vijftig ballen van in de kleine rechthoek tegen het net trappen. Ik kreeg het goede gevoel opnieuw te pakken en scoorde vervolgens tweemaal op Anderlecht. Zodus. Een namiddagje nablijven kan in Westerlo wel interessant zijn", besluit Goots.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

