Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo heeft voorlopig één zege op zak, maar kreeg op bezoek bij Cercle Brugge een zware nederlaag te slikken. De 4-1 op Jan Breydel legde opnieuw de kwetsbaarheid van de defensie bloot en zorgde voor bedrukte gezichten in de kleedkamer van de Kemphanen.

Aanvoerder Dogucan Haspolat verwoordde de frustratie treffend. “Tja, als je niet scoort, wat heb je dan aan de kansen”, zuchtte hij. “Ik heb geen verklaring en geen woorden voor dit resultaat. Hoe het gevoel was in de kleedkamer? Je kan het zelf wel invullen. Wat er gezegd is, blijft daar.”

Volgens Haspolat gaf de score het wedstrijdbeeld niet helemaal correct weer, maar blijft het probleem duidelijk. “We slikken te makkelijk doelpunten. Tijdens de rust werd er nog gezegd dat we moesten blijven geloven."

"De kopbal van Nacho Ferri verdiende beter. Maar ja, je slikt vier goals tegen een ploeg die de eerste drie matchen niet gescoord had. Dan spreken we over een slechte start. Gelukkig zijn er nog veel matchen te gaan. We moeten de knop snel omdraaien.”

Balans te zwaar

Coach Issame Charaï stak zijn ontgoocheling niet weg. “Ik ben enorm teleurgesteld. De eerste dertig minuten hadden we controle en kansen. Maar we scoorden niet. Daarna gaven we te veel ruimte weg in de omschakeling, verdedigden we niet doortastend genoeg en volgden we niet goed door. De 2-0 leek vooral een mentale kwestie en de 3-0 viel na een ingooi. Dat mag nooit.”

Na rust probeerde Charaï nog bij te sturen, maar ook dat bracht weinig soelaas. “We kwamen niet slecht uit de kleedkamer. Als de bal van Ferri binnen gaat, wordt het nog spannend. Maar de balans is te zwaar. Dit mag niet gebeuren. De les is duidelijk: scherper zijn in de duels en meer focus tonen. Je moet niet alleen de eerste, maar ook de tweede, derde en zelfs vierde bal winnen.”