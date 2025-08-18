Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Adriano Bertaccini stond voor de eerste keer in de basisopstelling... maar niet zoals verwacht. In plaats van gekoppeld te zijn aan een andere aanvaller, stond hij alleen in de spits.

Men kan de beslissing van Besnik Hasi begrijpen om slechts één aanvaller op te stellen tegen Dender gezien zijn uitleg. Men kan het er niet mee eens zijn, maar zijn uitleg is zinvol. Dit is wat de coach van Anderlecht hierover zei: "Ik heb nooit overwogen om hier met twee aanvallers te komen, want in dat geval zouden we in de minderheid zijn op het middenveld en zouden we verpletterd worden".

De strijd op het middenveld werd soms verloren door RSCA ondanks deze keuze - de schuld lag bij de slechtste wedstrijd van Enric Llansana sinds hij bij de club kwam, en bij een nieuwe fantoomoptreden van Yari Verschaeren. Noah Mbamba deed in het middenveld wat hij wilde. Maar op papier is er logica.

Waarom Bertaccini?

Maar waarom koos Besnik Hasi ervoor om Adriano Bertaccini in dit scenario op te stellen uit de drie aanvallers? De "kleine" Carolo (1m73) had het moeilijk tegen de ruwe spelers van Dender, vooral tegen de zeer sterke Pupe. En, vooral, Bertaccini is niet geschikt om alleen in de spits te beginnen, en hij verbergt dat zelf niet.

Thorgan Hazard was vaak aanwezig in de as om te proberen te combineren met hem, maar afgezien van zijn doelpunt kunnen we niet zeggen dat de huidige topscorer van de competitie een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Ondanks zijn 4 doelpunten heeft hij niet het instinct van een Dolberg, waar "Berta" verschillende keren van had kunnen profiteren.

Waarom dat profiel nodig?

In de tweede helft, kort voor zijn wissel, baande Adriano Bertaccini zich een weg aan de zijkant, speelde zijn verdediger uit... en had niemand om de bal bij de penaltyplek te plaatsen. De voormalige Kanarie speelde geen slechte wedstrijd, verre van dat, maar hij deed wat hij kon met zijn middelen, in een rol als slachtoffer.

"Adriano zou liever spelen met een tweede aanvaller? Ja... maar als de coach twee aanvallers opstelt, zit ik op de bank", grapte Thorgan Hazard hierover. Niet noodzakelijk, maar het is inderdaad een echte mogelijkheid. Op dit moment zouden we eerder Verschaeren hebben teruggetrokken.

Het meest verrassende was misschien om Dolberg te zien invallen... voor Bertaccini. Zelfs toen de score nog 0-0 was en Anderlecht absoluut moest versnellen en gevaar moest creëren, wilde Hasi niet overschakelen naar twee aanvallers voorin. We hopen dat dit binnenkort zal veranderen, anders... waarom dan een dergelijk profiel aankopen?