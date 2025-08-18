Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adriano Bertaccini stond voor de eerste keer in de basisopstelling... maar niet zoals verwacht. In plaats van gekoppeld te zijn aan een andere aanvaller, stond hij alleen in de spits.

Men kan de beslissing van Besnik Hasi begrijpen om slechts één aanvaller op te stellen tegen Dender gezien zijn uitleg. Men kan het er niet mee eens zijn, maar zijn uitleg is zinvol. Dit is wat de coach van Anderlecht hierover zei: "Ik heb nooit overwogen om hier met twee aanvallers te komen, want in dat geval zouden we in de minderheid zijn op het middenveld en zouden we verpletterd worden".

De strijd op het middenveld werd soms verloren door RSCA ondanks deze keuze - de schuld lag bij de slechtste wedstrijd van Enric Llansana sinds hij bij de club kwam, en bij een nieuwe fantoomoptreden van Yari Verschaeren. Noah Mbamba deed in het middenveld wat hij wilde. Maar op papier is er logica.

Waarom Bertaccini?

Maar waarom koos Besnik Hasi ervoor om Adriano Bertaccini in dit scenario op te stellen uit de drie aanvallers? De "kleine" Carolo (1m73) had het moeilijk tegen de ruwe spelers van Dender, vooral tegen de zeer sterke Pupe. En, vooral, Bertaccini is niet geschikt om alleen in de spits te beginnen, en hij verbergt dat zelf niet.

Thorgan Hazard was vaak aanwezig in de as om te proberen te combineren met hem, maar afgezien van zijn doelpunt kunnen we niet zeggen dat de huidige topscorer van de competitie een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Ondanks zijn 4 doelpunten heeft hij niet het instinct van een Dolberg, waar "Berta" verschillende keren van had kunnen profiteren.

Waarom dat profiel nodig?

In de tweede helft, kort voor zijn wissel, baande Adriano Bertaccini zich een weg aan de zijkant, speelde zijn verdediger uit... en had niemand om de bal bij de penaltyplek te plaatsen. De voormalige Kanarie speelde geen slechte wedstrijd, verre van dat, maar hij deed wat hij kon met zijn middelen, in een rol als slachtoffer.

"Adriano zou liever spelen met een tweede aanvaller? Ja... maar als de coach twee aanvallers opstelt, zit ik op de bank", grapte Thorgan Hazard hierover. Niet noodzakelijk, maar het is inderdaad een echte mogelijkheid. Op dit moment zouden we eerder Verschaeren hebben teruggetrokken.

Het meest verrassende was misschien om Dolberg te zien invallen... voor Bertaccini. Zelfs toen de score nog 0-0 was en Anderlecht absoluut moest versnellen en gevaar moest creëren, wilde Hasi niet overschakelen naar twee aanvallers voorin. We hopen dat dit binnenkort zal veranderen, anders... waarom dan een dergelijk profiel aankopen?

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FCV Dender EH
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

14:20
1
Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

15:30
Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

09:30
KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

15:00
Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

07:40
Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

10:30
15
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
3
Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

14:00
2
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
3
Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

13:30
2
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

11:00
1
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
5
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
4
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

12:00
6
Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken" Reactie

Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

20:15
1
Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

10:00
5
"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Opinie

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

10:15
2
📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

20:00
Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

09:02
Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

17:45
1
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

08:20
4
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

08:40
2
Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

08:00
8
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
1
Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

17/08
Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

06:45
1
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal Analyse

Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

06:00
Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

23:30
1
📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

23:00
19
KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

22:30
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Joe Joe over Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn OM-RSCL OM-RSCL over Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen Walter Baseggio Walter Baseggio over Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" The Floyd The Floyd over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' Nelvafrel Nelvafrel over Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..." JaKu JaKu over Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen" JaKu JaKu over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' Swakke25 Swakke25 over "Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved