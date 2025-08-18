Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht
Foto: © photonews

Thorgan Hazard blijft de man in vorm bij Anderlecht. Ook tegen Dender vond hij de weg naar doel en bracht hij zijn totaal op vier doelpunten in evenveel competitiewedstrijden. De 32-jarige flankspeler straalt plezier uit op het veld en lijkt eindelijk helemaal bevrijd te voetballen.

“Ik ben altijd een speler geweest die plezier zoekt in het spel”, vertelde Hazard na afloop. “Ik hou ervan om de bal vaak te raken en als dat niet gebeurt, jaag ik me makkelijk op. Ik ben alleszins blij dat ik gescoord heb. Drie zeges in vier speeldagen: dat is een goede start.”

Zijn doelpunt betekende opnieuw een belangrijke opsteker voor paars-wit, dat tegen Dender lange tijd geen gaatje vond in de organisatie. Hazard blijft intussen niet enkel beslissend, maar ook bepalend in het spel van Anderlecht, met zijn infiltraties en gevoel voor de ruimte.

Liever geen twee spitsen

Op de tribunes klinkt wel steeds vaker de roep om met twee spitsen te spelen: Dolberg naast Bertaccini. Maar Hazard lacht dat idee weg. “We weten dat Anderlecht veel trainers heeft”, grijnsde hij. “Gelukkig is het de echte coach die beslist. Als zowel Bertaccini als Dolberg starten, zit ik op de bank. Dat zou me niet goed uitkomen.”

De Rode Duivel nam het in bescherming voor zijn ploegmaat Bertaccini, die nog wat zoekende lijkt in zijn rol. “Soms is het makkelijker om in te vallen”, legde Hazard uit. “Al hadden we hem ook gewoon beter moeten bedienen. Ik maak me geen zorgen over hem, hij komt er wel.”

Hazard zelf lijkt voorlopig niet van plan om zijn basisplaats af te staan. Met vier goals in vier wedstrijden is hij een van de motoren achter dit Anderlecht. Als hij dit niveau aanhoudt, wordt hij een absolute sleutelspeler.

