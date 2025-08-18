Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

Het was geen groot Anderlecht dat zondagavond op Dender verscheen, maar paars-wit haalde wel het belangrijkste binnen: de drie punten. Dankzij de 0-2-zege blijft de ploeg van Besnik Hasi bovenaan meedraaien in de stand met 9 op 12.

Marco Kana straalde na de wedstrijd, al gaf hij ook toe dat het geen eenvoudige avond was. “Content van de overwinning, en zeker met de clean sheet. We kwamen hier met één doel: de drie punten pakken, en dat hebben we gedaan", klonk het bij de omgeschoolde verdediger.

Volgens Kana begon Anderlecht sterk, maar stokte het offensieve verhaal na een kwartier. “In de eerste helft hadden we een goede intensiteit en een grote kans via Angulo. Nadien hebben we niet veel meer gecreëerd, maar we bleven de bal in hun kamp houden. Het was wachten tot de opening er kwam.”

De prestatie was dus wisselvallig, maar Kana kijkt liever vooruit. “De competitie is nog lang, we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Toch mogen we tevreden zijn met 9 op 12 én met de kans om ons te plaatsen voor Europa. We weten wat ons te doen staat: een grote prestatie tegen Union en dan die Europese kwalificatie pakken.”

Die kwalificatie moet donderdag worden afgedwongen tegen AEK Athene in de barrages van de Conference League. Kana beseft dat de opdracht zwaar wordt: “We weten dat het niet makkelijk zal zijn tegen AEK, maar deze overwinning geeft ons vertrouwen. Het wordt een heet avondje daar, maar wij zijn klaar om die kwalificatie te halen.”

De 23-jarige Belg kijkt zelfs uit naar dat duel. “Ik ben een groot competiteur en hou van dit soort matchen. Grote matchen geven me net extra goesting om alles te geven. We weten allemaal hoe belangrijk dit is voor de club.”