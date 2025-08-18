Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist Philippe Albert was na de zege van Anderlecht tegen Dender niet onder de indruk van het spel van paars-wit. Hij zag een wedstrijd die weinig om het lijf had en waarin beide ploegen het publiek niet konden bekoren.

Volgens hem blijft vooral overeind dat Anderlecht wel de drie punten pakte, vier dagen voor de belangrijke confrontatie met AEK in de Conference League. Vooral de wissels van coach Besnik Hasi maakten volgens Albert het verschil.

Rond het uur bracht hij César Huerta en Kasper Dolberg, en dat zorgde meteen voor een ander gezicht. “Huerta was beslissend: hij opende de score en lag mee aan de basis van het tweede doelpunt, terwijl de aanwezigheid van Dolberg de anderen beter maakte”, analyseerde hij bij Le Soir.

Door die dubbele ingreep kwam er plots meer dreiging. Thorgan Hazard, die tot dan toe weinig had laten zien, toonde zich nadrukkelijker. Ook Nilson Angulo, vaak te onzichtbaar in eerdere duels, bloeide open. Voor Albert was dat veelzeggend: “Het was een winnende coaching van Hasi, maar tegelijk ook een bewijs dat zijn keuzes bij de aftrap niet productief waren.”

Verantwoordelijkheid

Met andere woorden: de coach mag zich wel op de borst kloppen voor zijn wissels, maar de basisopstelling riep opnieuw vragen op. Volgens Albert toonde de match dat Hasi nog zoekende is naar de juiste balans. Zonder de inbreng van Huerta en Dolberg dreigde Anderlecht tegen Dender immers opnieuw puntenverlies.

Naast die lichtpunten blijft de kritiek groot. Albert merkte dat veel Anderlecht-spelers nog steeds te weinig verantwoordelijkheid nemen. “Afgezien van die paar positieve elementen, valt er niet veel te onthouden bij Sporting. Te veel spelers nemen hun verantwoordelijkheid niet”, klonk het scherp.

