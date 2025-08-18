Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?
Foto: © photonews

Had Timothé Nkada moeten inspelen op de actie van Kevin Mac Allister aan het begin van de tweede helft? De tussenkomst van de Argentijnse verdediger had het resultaat van Union-Standard kunnen veranderen.

Al na 25 minuten moest Standard met zijn tienen verder. Het liep uiteindelijk nog op een 3-0-nederlaag tegen Union. Ondanks het feit dat de Rouches met zijn tienen stonden hielden ze tot het uur stand en creëerden ze zelfs meerdere grote kansen om gelijk te maken.

Casper Nielsen, geblokkeerd door een prachtige tackle van Fedde Leysen, vervolgens Rafiki Saïd, die in de eerste helft over schoot, en tot slot Timothée Nkada in de tweede helft.

Moest Kevin Mac Allister rood krijgen?

Direct na de pauze onderschept de aanvaller de bal van Mac Allister op het middenveld en gaat hij richting doel. De Argentijnse verdediger houdt hem vast, ogenschijnlijk foutief, maar Nkada staat alleen tegenover Scherpen en verliest het duel.

Bij deze actie trok de ingreep van de centrale verdediger als laatste man de aandacht. Als Timothée Nkada op dat moment was gevallen, had Union ook met 10 man kunnen staan.

Maar op DAZN verklaarde de spits van Standard dat hij niet voelde dat het contact zo significant was. "Op dat moment voelde ik niet dat hij me genoeg vasthield om te zeggen dat er iets aan de hand was", erkende hij.

