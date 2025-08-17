Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

In vier wedstrijden heeft Kevin Rodriguez al drie keer zoveel doelpunten gescoord als in heel vorig seizoen. De Ecuadoraanse aanvaller is opgefrist en duidelijk helemaal klaar om Union aan de top te helpen/houden.

De held van het weekend voor Union heet Kevin Rodriguez. Met een dubbel tegen Standard heeft de Ecuadoraan de barrière van drie doelpunten in de competitie bereikt sinds het begin van het seizoen, waarmee hij zijn lage totaal van vorig seizoen al verdrievoudigd heeft.

Hij had vorig seizoen op 10 augustus 2024 gescoord tegen Westerlo, maar daarna sputterde de motor een heel jaar. Na de wedstrijd sprak hij, in het Spaans en met behulp van een tolk, over zijn droge periode en zijn sterke start van het seizoen.

Kevin Rodriguez heeft zijn totaal van vorig seizoen al verdrievoudigd

"In het leven van een aanvaller zijn er goede en slechte momenten. Ik speelde vorig seizoen goed, maar mentaal was het erg frustrerend om niet te scoren. Ik ben ook veel sterker geworden mentaal dankzij mijn familie, het vertrouwen van de trainer en mijn teamgenoten. Ik wil de supporters bedanken die voor mij zongen en me steunden, het was ongelooflijk."

Tijdens de persconferentie sprak Sébastien Pocognoli ook over de vooruitgang van zijn aanvaller, die tijdens de zomer een echte mentale omslag leek te hebben gehad. De trainer van Union benadrukt het werk van het hele team.

Goals zijn niet uit de lucht komen vallen

"Het is niet uit de lucht komen vallen. Het is het resultaat van een jaar hard werken. Het heeft tijd gekost, ook met de andere aanvallers, en er was meer dan alleen het sportieve aspect. Hij barst van de vastberadenheid, werkt ongelooflijk hard voor het team en moedigt anderen aan om beter te spelen."