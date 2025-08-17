Reactie En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
| 0 reacties
En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Twee doelpunten tegen Standard en drie treffers in totaal dit seizoen: Kevin Rodriguez beleeft een droomstart. De Ecuadoraanse spits, die vorig seizoen nog moeite had om potten te breken, is nu een van de blikvangers bij Union.

Coach Sébastien Pocognoli is niet verrast door de ommekeer. “Dit komt niet uit het niets", benadrukt hij. “Het is het resultaat van een jaar hard werken. Het heeft tijd gekost, ook met de andere spitsen, en er speelde meer dan alleen het sportieve mee.”

Rodriguez brengt volgens zijn trainer veel meer dan enkel doelpunten. “Hij straalt grinta uit, werkt keihard voor de ploeg en zorgt ervoor dat anderen beter spelen. Dat is even belangrijk als zijn goals.”

Drie scorende spitsen

Het succes is ook een verdienste van de technische staf, vindt Pocognoli. “We hebben samen met hem gewerkt om hem klaar te stomen. Het is mooi om te zien dat hij nu oogst wat hij gezaaid heeft.”

Union kan intussen bogen op een ongeziene luxe in de aanval. Promise David vierde tegen Standard zijn rentree na blessure met een doelpunt, terwijl ook Raul Florucz al drie keer scoorde dit seizoen.

De concurrentie is dus moordend, maar dat lijkt Rodriguez alleen maar sterker te maken. “Het niveau ligt hoog, maar dat zorgt ervoor dat iedereen scherp blijft", besluit Pocognoli.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Union SG
Kevin Rodriguez

Meer nieuws

Indrukwekkend Union domineert en wint makkelijk tegen Standard, dat meer dan een uur met tien stond

Indrukwekkend Union domineert en wint makkelijk tegen Standard, dat meer dan een uur met tien stond

22:38
Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union Analyse

Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union

06:30
2
Bij Standard waren ze ook onder de indruk van Union: "Nog meer en beter dan Genk" Reactie

Bij Standard waren ze ook onder de indruk van Union: "Nog meer en beter dan Genk"

06:00
Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja"

Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja"

23:34
4
Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober" Reactie

Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober"

10:15
Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

10:00
🎥 Terecht of niet? Standard-spits Henry krijgt na 25 minuten al rood tegen Union

🎥 Terecht of niet? Standard-spits Henry krijgt na 25 minuten al rood tegen Union

22:00
Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

09:30
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

09:15
Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

08:40
Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

08:00
1
Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

09:00
Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier Reactie

Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier

07:40
3
Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

07:20
1
Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Januzaj

07:00
Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

07:00
'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

23:30
Nicky Hayen blij met nieuwe goalgetter: "Maar één zwaluw maakt de lente niet"

Nicky Hayen blij met nieuwe goalgetter: "Maar één zwaluw maakt de lente niet"

22:15
Bayern München doet het: Vincent Kompany wint zijn tweede prijs als Bayern-coach

Bayern München doet het: Vincent Kompany wint zijn tweede prijs als Bayern-coach

23:00
Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'

Verrassende transfer in de maak: 'Leander Dendoncker kan naar La Liga'

22:30
2
Vrancken geeft toe: beste passer van Europa mag vertrekken bij STVV

Vrancken geeft toe: beste passer van Europa mag vertrekken bij STVV

21:50
🎥 Vanderbiest (KVM) en Leko (Gent) hebben niets dan complimenten voor elkaar en elkaars club en gaan daar heel ver in Reactie

🎥 Vanderbiest (KVM) en Leko (Gent) hebben niets dan complimenten voor elkaar en elkaars club en gaan daar heel ver in

21:25
Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

21:40
1
Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak

Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak

20:45
Debuut voor Bakayoko: Leipzig-Belgen hadden het heel moeilijk tegen Duitse vierdeklasser

Debuut voor Bakayoko: Leipzig-Belgen hadden het heel moeilijk tegen Duitse vierdeklasser

21:20
"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag

"Dit is een referentiewedstrijd": Patro-coach Stijn Stijnen is duidelijk na nederlaag

21:00
KAA Gent Ladies winnen nu ook vlot bij KV Mechelen

KAA Gent Ladies winnen nu ook vlot bij KV Mechelen

21:10
"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

17:30
1
"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

12:30
Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op

Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op

20:13
Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

20:30
5
Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

18:00
Wissel op de toekomst bij Genk? Jonge spits maakt na maanden blessureleed rentree

Wissel op de toekomst bij Genk? Jonge spits maakt na maanden blessureleed rentree

20:15
Dit heeft Nicky Hayen te zeggen na late overwinning in Waregem: "Vorig jaar ook pas vanaf oktober ..."

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen na late overwinning in Waregem: "Vorig jaar ook pas vanaf oktober ..."

19:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

DJAMBO DJAMBO over Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN aangespoelde aangespoelde over Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur aangespoelde aangespoelde over Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: zo reageren ze erop bij KV Mechelen Geert66 Geert66 over Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Brandon Mechele niet onder de indruk na heerlijke goal van Campbell: "Hij heeft geluk" aangespoelde aangespoelde over Verrassing in de basis bij KV Mechelen: dit is de reden damien damien over Fossey en Calut overtroffen, Saïd onzichtbaar: de beoordelingen van de spelers van Standard na het verlies tegen Union Noobjectivepress Noobjectivepress over Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler Dirk1897 Dirk1897 over Union SG - Standard: 3-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved