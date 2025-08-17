En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt"

Twee doelpunten tegen Standard en drie treffers in totaal dit seizoen: Kevin Rodriguez beleeft een droomstart. De Ecuadoraanse spits, die vorig seizoen nog moeite had om potten te breken, is nu een van de blikvangers bij Union.

Coach Sébastien Pocognoli is niet verrast door de ommekeer. “Dit komt niet uit het niets", benadrukt hij. “Het is het resultaat van een jaar hard werken. Het heeft tijd gekost, ook met de andere spitsen, en er speelde meer dan alleen het sportieve mee.”

Rodriguez brengt volgens zijn trainer veel meer dan enkel doelpunten. “Hij straalt grinta uit, werkt keihard voor de ploeg en zorgt ervoor dat anderen beter spelen. Dat is even belangrijk als zijn goals.”

Drie scorende spitsen

Het succes is ook een verdienste van de technische staf, vindt Pocognoli. “We hebben samen met hem gewerkt om hem klaar te stomen. Het is mooi om te zien dat hij nu oogst wat hij gezaaid heeft.”

Union kan intussen bogen op een ongeziene luxe in de aanval. Promise David vierde tegen Standard zijn rentree na blessure met een doelpunt, terwijl ook Raul Florucz al drie keer scoorde dit seizoen.

De concurrentie is dus moordend, maar dat lijkt Rodriguez alleen maar sterker te maken. “Het niveau ligt hoog, maar dat zorgt ervoor dat iedereen scherp blijft", besluit Pocognoli.