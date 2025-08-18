Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

De rode kaart van Thomas Henry in de topper tussen Union SG en Standard blijft voor discussie zorgen. De spits van de Rouches moest al na 25 minuten het veld verlaten na twee snelle gele kaarten van scheidsrechter Bram Van Driessche.

Heel wat waarnemers vonden de beslissing streng, maar ex-scheidsrechter Serge Gumienny ziet het anders. “De speler probeert voor de bal te gaan, maar heeft die twee keer niet”, legt Gumienny uit in Het Belang van Limburg. “Bij zijn eerste gele kaart raakt hij het scheenbeen van de verdediger (Mac Allister), bij zijn tweede de enkel van zijn tegenstrever (Vanhoutte).”

Volgens Gumienny was vooral de tweede fase cruciaal. “Daar gaat Henry te roekeloos naar de bal, dan verdien je een gele kaart. Twee keer geel is streng, maar ik zeg altijd: ‘een plus een is twee.’ De scheidsrechter stond er twee keer met zijn neus op en kon er dus niet naast kijken.”

Van Driessche twijfelde

De manier waarop Van Driessche zijn beslissing nam, kan volgens Gumienny wel verklaren waarom er zoveel twijfel ontstond. “Hij zette eerst nog eens twee passen vooraleer de tweede gele kaart te tonen. Normaal gezien gebeurt dat sneller. Als je wacht, begint men te twijfelen of die kaart wel terecht is en of ze niet te streng is.”

Terwijl de buitenwereld vooral vond dat Van Driessche overdreef, wijst Gumienny op de verantwoordelijkheid van Henry zelf. “Hij raakt twee keer zijn man in plaats van de bal. Dan neem je een risico.”

De discussie zal nog wel even blijven nazinderen, maar voor Standard betekende de uitsluiting van Henry vooral dat de wedstrijd al vroeg een ander gezicht kreeg. Met tien man werd het een haast onmogelijke opdracht om Union nog pijn te doen.