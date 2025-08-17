Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel"

In enkele weken tijd heeft Adem Zorgane zich ontpopt tot een vaste waarde bij Union. Tegen Standard was de Algerijnse middenvelder opnieuw bepalend met een assist en een reeks slimme passes. Samen met Vanhoutte domineerde hij het Standard-middenveld. En niet een beetje...

“Toen ik hier tekende, wist ik dat de lat nog hoger zou liggen dan ik gewend was", vertelt Zorgane. “Ik ben nog niet op honderd procent, fysiek en tactisch, maar mijn integratie gaat sneller dan verwacht. Het voelt alsof ik hier al jaren speel.”

Ook tegen Standard straalde hij vertrouwen uit. De vroege rode kaart voor de bezoekers hielp, maar volgens Zorgane lag Union daarvoor al op koers. “We stonden meteen goed georganiseerd. Daarna konden we het verschil maken.”

Opvallend genoeg haalt hij evenveel voldoening uit een beslissende pass als uit zelf scoren. “Ik ben altijd gelukkiger als ik een ploegmaat laat afwerken. Bij de tweede goal koos ik bewust voor de assist op Rodriguez.”

Rodriguez is een fantastische spits

Die Rodriguez is bezig aan een heropleving, iets waar Zorgane zichtbaar van geniet. “Eerlijk gezegd wist ik niet dat het zo lang geleden was dat hij nog gescoord had. Zelfs zonder doelpunten werkt hij enorm hard voor het team. Het is een fantastische spits.”

Met spelers als Zorgane en een herboren Rodriguez lijkt Union sterker dan ooit. De middenvelder kijkt alvast uit naar wat nog komt: “Week na week durf ik meer te ondernemen. Het mooiste moet nog komen.”