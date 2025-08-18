Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Antwerp was deze zomer al actief op de transfermarkt. Nieuwe namen kwamen er al, maar met Marwan Al-Sahafi in aantocht hoopt The Great Old nu ook op meer offensieve kracht.

Antwerp speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Charleroi. Uiteindelijk was het gewoon een goed punt, waardoor The Great Old 6 op 12 pakte in zijn seizoensbegin. Dit na een zege en een gelijkspel.

De club haalde al op verschillende posities versterking. Vooral achteraan was dat nodig. Met Kouyaté en Tsunashima kwamen daar al nieuwe namen. Maar Antwerp verwacht nog extra kracht.

Zo is Marwan Al-Sahafi, die vorig seizoen aan Beerschot werd uitgeleend, op weg naar de Bosuil. Patrick Goots verwacht wel wat van de aanvaller.

Aanvallende versterking op komst

"Naar de komst van Al-Sahafi – die snelheid maakt richting doel – kijk ik alleszins uit. De jonge Jesus viel gisteren in, maar heeft nog veel te leren. En als Janssen niet in de match zit zoals tegen Charleroi, dan mist Antwerp iemand die het verschil maakt", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Somers en Foulon zijn niet de mannen van de actie. Die doen ongelofelijk veel meters en renderen in dit systeem, maar het moet daardoor wel altijd via de passing gebeuren. Iemand één tegen één uitschakelen zullen zij niet doen. Dat kunnen de flankspelers bij Charleroi, Bernier en Guiagon, wel", besluit Goots.

