Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

Afgelopen zondag kwam Antwerp niet verder dan een gelijkspel tegen Charleroi. Beide teams schoten weinig op met een gelijkspel, al mag Antwerp wel blij zijn met een punt.

Antwerp had het zondag niet onder de markt tegen Charleroi. De mannen van Stef Wils kwamen na dertien minuten spelen op voorsprong, maar zagen Charleroi in de wedstrijd komen en de gelijkmaker maken.

Sterke Titraoui en Guiagon

Nadien nam Charleroi zelfs de bovenhand. Op de vleugels van Titraoui en Guiagon kwamen de Carolo's tot de beste kansen van de wedstrijd. Antwerp moet tevreden zijn met een punt buitenshuis.

"We speelden goed in de eerste 20 minuten en scoorden toen ook verdiend. De laatste 20 minuten van de eerste helft deden we niet meer wat we moesten doen in balbezit en balverlies en toen slikten we ook nog eens een tegengoal", blikt Antwerp-trainer Stef Wils terug op de wedstrijd."Dat moet veel beter"

"In de tweede helft was het iets beter, zonder echt gevaarlijk te zijn. Dat moet veel beter", vulde Wils aan. Dat gevaar kwam toen vooral van Charleroi, Antwerp speelde weinig klaar.

"Ik sta hier met gemengde gevoelens. Een punt buitenshuis is goed, maar het is jammer dat we ons goede spel in de eerste 20 minuten niet konden doortrekken in het vervolg van de wedstrijd", besluit de 43-jarige coach.