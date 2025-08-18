Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

Rik De Mil had graag de overwinning behaald die een keerpunt zou kunnen betekenen voor zijn team, maar is tevreden met het gelijkspel tegen Antwerp. Hij vond wel dat zijn Sporting een strafschop had moeten krijgen.

Charleroi werd op de proef gesteld na de vreselijke prestatie tegen RAAL. Rik De Mil was opgelucht te zien dat zijn spelers de boodschap hadden begrepen: "We vroegen een reactie van de spelers en ik heb het echt gezien, ik ben daar erg blij mee: tegen RAAL toonden we niet ons echte gelaat", legt hij uit tijdens de persconferentie.

"We begonnen goed maar Antwerp nam daarna de bovenhand, zelfs al was onze organisatie niet slecht. Daarna incasseerden we het eerste doelpunt en dat deed pijn bij een groep die het goed wil doen: we namen even de tijd om onze gedachten op orde te krijgen. We kwamen terug en ik zag goede dingen van mijn team", vervolgt de T1 van Charleroi.

Strafschop op Guiagon?

De Mil kwam ook terug op een omstreden fase aan het einde van de eerste helft. Nadat Guiagon zijn man voorbij was met een fraaie beweging in het strafschopgebied, ging hij neer. Hij werd duidelijk tegengehouden, maar de scheidsrechter reageerde niet. "We verdienden 100% een strafschop: ik begrijp niet waarom hij niet gefloten werd. Het is onbegrijpelijk".

Toch wil hij niet alles op de arbitrage afschuiven: "In de tweede helft waren we beter in de wedstrijd, we drukten. Maar het ontbrak nog steeds aan creativiteit om meer kansen te creëren. De mentaliteit was er maar op het gebied van spel is er nog veel werk te verzetten om te komen waar we willen zijn. Maar dat zal komen, de spelers werken eraan. We maken te veel individuele fouten. We moeten ook onze efficiëntie verbeteren."

Charleroi zal nu even kunnen rusten. De wedstrijd van komend weekend is uitgesteld naar een latere datum, aangezien Genk nog Europees speelt. Een wedstrijd in volle transferperiode zien uitgesteld worden is niet per se slecht: dit geeft de ploeg de kans om verder te werken aan haar automatismen maar zal ervoor zorgen dat de Zebra's weer wat meer achterstand oplopen in het klassement.