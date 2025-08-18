Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"
Foto: © photonews

Antwerp is nog ongeslagen en pakte tot nu toe 6 op 12, wat geruststellend lijkt. Analist Peter Vandenbempt merkt echter op dat de zomer vooraf vooral werd ingeschat als een periode van aanklampen.

“De komende wedstrijden tegen Mechelen en Westerlo zullen de evaluatie van de zomer definitief bepalen,” zei hij bij Sporza. Toch valt op dat Antwerp al drie keer op vier wedstrijden een 1-0-voorsprong niet kon vasthouden. 

De afhankelijkheid van enkele sterkhouders valt ook op. “Het was goed en dominant toen Doumbia domineerde, maar toen hij wat wegviel, was dat met de ploeg ook het geval", merkt Vandenbempt op. Kerk, een van de mannen van het seizoensbegin, werd duidelijk gemist.

Jonge spelers krijgen kansen, maar hun impact blijft afwachten. “Dan lijkt me Adekami een jonge, interessante speler voor de toekomst", zegt Vandenbempt, terwijl hij Balikwisha kritisch bekijkt: “Ik zit te kijken naar Balikwisha, die graag een grote transfer wil maken. Maar doe dan maar eens wat, denk ik dan.”

Dwaze transferperiode

De transferperiode tot september blijft een uitdaging. “Antwerp is toch een van die clubs waarvoor die dwaze transferperiode tot september - in combinatie met de start van onze competitie eind juli - zeer vervelend is."

"Lammens, Van den Bosch, Doumbia en Balikwisha, allemaal zijn het vraagtekens of ze blijven of niet. Bij Antwerp zijn ze dan ook best tevreden met 6 op 12", aldus Vandenbempt.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

