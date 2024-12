Antwerp gaat ook thuis tegen Charleroi met de billen bloot

Antwerp zit in een vormdip, dat is duidelijk. Na een 4 op 12 in de competitie kon Antwerp ook thuis tegen Charleroi niet winnen. De bezoekers kwamen 0-3 voor via Stulic (x2) en Andreou, Chery zorgde voor de eerredder in het slot.

Meteen koude douche voor Antwerp

We zaten nog niet goed en wel op onze stoel en Charleroi kwam al op voorsprong. Net zoals Dender bij de vorige wedstrijd op de Bosuil, kwam Antwerp dus al snel op achterstand. Na slecht verdedigen na een voorzet vanop links viel de bal voor Stulic. Die twijfelde niet en trapte het leer staalhard voorbij een kansloze Senne Lammens.

© photonews

Kerk vs Charleroi

Antwerp reageerde snel via Chery die een afstandsschot niet gek ver naast het doel plaatste. Daarna was het vooral Gyrano Kerk die voor het Antwerpse gevaar zorgde. Bij zijn eerste dribbel voorbij Andreou trapte hij van dichtbij nog op Kone.

Het kwartier was nog niet om maar Charleroi had ei zo na de score al verdubbeld maar diezelfde Andreou was te verrast wanneer een voorzet doorbotste tot bij hem waardoor de Griek van dichtbij over kopte.

© photonews

Antwerp was slordig in de opbouw en daar profiteerde Charleroi van dat zelf mooi voetbal op de mat bracht. Stulic kon tot driemaal toe vrij afwerken maar de Serviër trapte in volgorde op de lat, naast en over het doel van Lammens. Ook Bernier kon op Lammens afgaan maar de Antwerpse goalie pareerde met de knie.

Ondanks de karrenvracht aan kansen gingen we toch rusten met 0-1 voor Charleroi en niet met, bijvoorbeeld, 2-2.

Antwerp krijgt kans niet om terug te komen

Het was duidelijk dat de thuisploeg uit een ander vaatje moest tappen in de tweede helft en De Roeck deed dat met een dubbele wissel. Praet en Costa verdwenen uit de ploeg voor Verstraeten en Riedewald. Maar veel zoden bracht het niet aan de dijk.

Want na enkele minuten in de tweede helft had Charleroi dan toch die dubbele voorsprong te pakken. Lammens pakte eerst nog uit met een geweldige parade op de kopbal van Heymans maar was kansloos op de rebound van Andreou.

© photonews

Nog voor het uur kon Antwerp de boeken al toe doen. Na een ongelukkige tussenkomst van Bataille bij een voorzet bracht Lammens opnieuw goed redding. Maar ook ditmaal werd hij niet geholpen voor de defensie want Stulic reageerde het snelste op de rebound en tikte van dichtbij de 0-3 tegen de touwen.

Antwerp probeerde nog wel te reageren maar deed dat niet met volle overtuiging omdat de opdracht waar ze voor stonden te lastig leek. Op één heet standje voor het doel van Kone na, duurde het lang vooraleer de thuisploeg nog eens gevaarlijk kon zijn.

© photonews

Het leek een totale non-namiddag te worden voor Antwerp wanneer Kone ook nog eens een poging van Riedewald pal op de lijn kon tegenhouden maar wanneer diezelfde Kone een minuut later een duw gaf aan Alderweireld ging de bal in de 90e minuut toch nog op de stip. Chery zette de elfmeter om, goed voor de eerredder.

Antwerp ziet RC Genk en Club Brugge verder uitlopen en komt zelf in een trosje van ploegen terecht die vol in de strijd zitten voor play off 1. Charleroi pakt dan weer drie belangrijke punten om straks geen play downs te moeten spelen.