Toby Alderweireld heeft nog een stevige boodschap voor Charleroi-doelman na penaltyfout: "Zo veel show"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ook na de 1-3 nederlaag tegen Charleroi waren de schijnwerpers op Toby Alderweireld gericht. Niet omdat hij zo'n goede of slechte partij speelde, wel vanwege wat zich in het slot afspeelde.

De reguliere speeltijd zit er bijna op in het Bosuilstadion en Antwerp staat 0-3 achter. Jonas De Roeck probeerde het tij te keren met een tactiek die zijn voorganger Mark Van Bommel ook al eens bovenhaalde in het verleden: Toby Alderweireld voorin posteren.

Na een lange bal kwam Alderweireld tekort en kon Charleroi-doelman Kone het leer eenvoudig pakken. Kone lijkt echter een tik te hebben van Alderweireld, zij het een heel lichte, staat prompt terug recht en geeft de Antwerp-kapitein een duw waardoor scheidsrechter Boterberg naar de stip wijst.

Ervaring vs jong geweld

"Dat is het verschil tussen iemand met enorm veel ervaring en een jonge speler", vertelde Charleroi-trainer Rik De Mil op de perseconferentie achteraf. "Alderweireld doet het heel goed en lokt met zijn ervaring de penalty uit. Dit is een leermoment voor Kone, bij 0-3 maakte het gelukkig minder uit. Maar het toont nog eens dat je tot het einde geconcentreerd moet blijven", was de analyse van Rik De Mil.

😬 | Mohamed Koné en Toby Alderweireld zullen nooit beste vrienden worden. 🤜🤛 #ANTCHA pic.twitter.com/J8cH2EtS36 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 8, 2024

En wat vond Alderweireld zelf van de fase, ging hij niet wat makkelijk neer? "Het was niet mijn meest mooie actie of beste actie van mijn leven, dat geef ik toe", is Alderweireld zoals altijd ridderlijk eerlijk. "Maar langs de andere kant, je staat 3-0 voor... doe dan eens normaal"

"Hij had tijdens de match heel wat show maar pakte me dan richting de keel waardoor ik ga liggen. Je staat 3-0 voor, een beetje nederigheid mag dan wel vind ik", aldus Toby Alderweireld.