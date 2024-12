Wat is er aan de hand bij Antwerp? "Koppen bij elkaar steken want verliezen gewoonweg verdiend"

Zijn stoel wankelt nog niet maar Jonas De Roeck zit wel in een dipje met Antwerp. Dat maakte de wedstrijd tegen Charleroi nog maar eens duidelijk.

Eén interlandbreak geleden liep alles nog goed bij Antwerp. Op een nederlaag tegen Genk na, had Antwerp 9 wedstrijden niet verloren en maar liefst 7 gewonnen. Na de interlandbreak volgde echter een gelijkspel tegen Dender, een verliiespartij op het veld van Union en nu ook een thuisnederlaag tegen Charleroi. Daartussen plaatste Antwerp zich wel voor de kwartfinales van de Croky Cup maar daarvoor moest de Great Old tot aan het gaatje gaan. Pas na strafschoppen konden ze Kortrijk van zich afschudden.

© photonews

Niet goed genoeg

Na de nederlaag tegen Charleroi ging De Roeck dan ook niet op zoek naar excuses: "De manier waarop we vandaag speelden was niet goed genoeg. We pakten meteen een snelle tegengoal en dan loop je meteen achter de feiten aan. Langs de andere kant heb je nog bijna een hele wedstrijd om het recht te trekken maar dat zat er vandaag niet in", aldus De Roeck.

"Het was niet goed genoeg, daar moeten we eerlijk in zijn. We verliezen vandaag verdiend. We starten niet goed maar hebben daarna nog wel enkele kansjes maar geen echt grote kansen. We moeten de kopjes bij elkaar steken en hard werken", ging de trainer van Antwerp-verder.

Praet eraf bij de rust

Na één helft had De Roeck al door dat het niet goed zat en bij een 0-1 achterstand nam hij tijdens de rust Dennis Praet naar de kant die opnieuw een lastige wedstrijd had. "Voor alle duidelijkheid, ik vervang niet individueel maar in functie van de ploeg", beschermde De Roeck zijn speler.

"Ik wou op dat moment meer controle krijgen over het middenveld via een vervanging. Maar op de momenten dat we goed willens tarten, laten we net belangrijke steken vallen. Vandaag was dat spijtig genoeg in beide helften."