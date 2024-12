Rik De Mil benoemt één heel groot verschil waardoor Charleroi is gaan winnen op de Bosuil

Na enkele weken zonder overwinning is het Charleroi opnieuw gelukt om met de drie punten aan te knopen. De troepen van Rik De Mil deden dat eerder onverwacht op het veld van Antwerp.

Verdiende zege

Antwerp zat de voorbije weken niet bepaald in een goede flow en moest deze week tot aan het gaatje gaan om in Kortrijk de kwalificatie voor de kwartfinale van de Croky Cup af te dwingen. Maar na een periode van 10 wedstrijden met slechts één overwinning werd Charleroi niet veel kans toegedicht om te winnen op de Bosuil.

Maar met frivool voetbal en een karrenvracht aan kansen lukte het wel om drie verdiende punten mee te nemen naar Charleroi. "En daar ben ik heel tevreden mee, na enkele lastige weken", trapte trainer Rik De Mil een open deur in.

"Punten zijn altijd welkom maar vandaag was de manier waarop ook enorm goed", ging hij verder. "De organisatie stond goed en we hadden veel kansen. Vooral in de eerste helft waarna we met een verdiende 0-1 gingen rusten en misschien wel meer hadden kunnen scoren. Ik zal niet ontkennen dat Antwerp ook enkele kansen had maar die van ons waren groter", aldus De Mil.

© photonews

Efficiëntie

Voor het eerst in lange tijd lijkt Charleroi ook een echte spits gevonden te hebben. Na 16 wedstrijden was aanvallende middenvelder Daan Heymans goed voor bijna de helft van de doelpuntenproductie, nu is er met Stulic ook een echte centrumspits opgestaan, hoewel de Serviër afgelopen zomer weg mocht en opgegeven leek bij de Carolo's.

"We creëren elke week kansen, elke week. Maar het ontbrak ons aan efficiëntie, dat zagen we ook tegen Genk waar we zeker niet slechter waren maar niet konden scoren. Tegen die topploegen moet je efficiëntie nodig en dat lukte nu wel, mede dankzij Stulic voor wie ik nu heel blij ben in zijn plaats", besloot De Mil.