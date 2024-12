Het voorspel was moordend, de nasleep viel mee: KAA Gent knoopt tijdens 'Luc De Vos'-match zonder overtuigen aan met de overwinning tegen STVV en komt top-6 binnen

KAA Gent heeft aangeknoopt met de overwinning. Tegen STVV hebben ze met 2-0 de drie punten gepakt. De Buffalo's komen zo ook opnieuw in de top-6 terecht. STVV moet stilaan naar onderen kijken.

KAA Gent wilde na een paar teleurstellende weken uitpakken met een nieuwe driepunter om op die manier de druk wat af te houden. Wouter Vrancken rekende daarom onder meer op Hjulsager op het middenveld om voor het verschil te gaan zorgen.

De strijd tussen De Buffalo's en De Kanaries stond in het teken van Luc De Vos, die tien jaar geleden alweer overleed. Onder het motto 'het voorspel was moordend, de nasleep viel mee en de daad zelf kon er mee door' was het toch vooral voor de match dat er voor sfeer werd gezorgd.

De match zelf was namelijk niet meteen om écht blij van te worden. De strijd der Ito's - er speelt er eentje bij Gent en ook eentje bij STVV - werd gewonnen door de thuis-Ito van dienst. Hij kon na een achteruitlegger van landgenoot Watanabe ongezien hard uithalen.

Een streep die voor de 1-0 zorgde. En dus moesten de bezoekers komen, maar echt veel lieten die de hele wedstrijd lang niet zien. Te afwachtend en niet doeltreffend genoeg om Davy Roef echt in gevaar te brengen.

Dean maakt het af

KAA Gent van zijn kant probeerde ook niet echt om de boel te forceren. Max Dean van zijn kant had lange tijd het vizier heel slecht afgesteld en dus leek de cultheld van Gent vooral de hoon van de fans over zich heen te kunnen krijgen.

Het liep niet verkeerd af, want Torunarigha redde een keer van de lijn toen Bertaccini bijna scoorde. En Dean? "Alles kan beter, ik zal het nog eens overdoen, geef deze mens nog een kans" zou Luc De Vos zaliger zingen. In minuut 90 zorgde hij voor het verschil. Gent de top-6 in zonder te overtuigen, STVV puntenloos terug naar huis.