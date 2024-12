Hein Vanhaezebrouck begrijpt niets van scheidsrechter in KAA Gent-STVV: "Onvoorstelbaar"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In KV Mechelen-Club Brugge waren de scheidsrechter van VAR kop van Jut na enkele discutabele fases. In KAA Gent-STVV zag Hein Vanhaezebrouck een inconsistente scheidsrechter.

Scheidsrechter Nathan Verboomen speelde een opvallende rol in KAA Gent-STVV. In de 22ste minuut trok Verboomen meteen geel voor een trekfout van Fujita op het middenveld. In de 40ste minuut trok Torunarigha aan het shirt van Bertaccini, maar hij kreeg geen geel.

Tien minuten eerder had Torunarigha al geel gekregen, het kon dus zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart zijn. Bertaccini protesteerde, waarna een opstootje volgde met Gambor. Beiden kregen daarvoor geel.

Bertaccini geschorst tegen Anderlecht

En daar mag vooral STVV boos om zijn, want voor Bertaccini was het zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De Kanaries moeten hun topschutter zo op de volgende speeldag missen thuis tegen Anderlecht.

Vanhaezebrouck zag de inconsistentie bij scheidsrechter Verboomen. "Fujita krijgt meteen geel, dat moest voor mij niet. Er was gewoon geen gevaar", zei Vanhaezebrouck bij DAZN. "Torunarigha trekt ook aan een shirt en krijgt geen gele kaart."

"De ene keer trekt hij wel geel, de volgende keer niet." Ook de gele kaart van Sven Kums begreep Vanhaezebrouck niet. "Onvoorstelbaar, hoe kan je hier geel voor geven? Precies of er quota moet gehaald worden."