Hrosovsky had er opnieuw zin in: KRC Genk draait scheve situatie helemaal om tegen KV Kortrijk

KRC Genk heeft zaterdagnamiddag met 3-1 gewonnen van KV Kortrijk. Na een vroeg tegendoelpunt draaiden de Limburgers de scheve situatie helemaal om. Hrosovsky was goed voor twee doelpunten en is duidelijk in zijn beste vorm. Adedeji-Sternberg scoorde meteen bij zijn eerste basisplaats.

KRC Genk keek zaterdagnamiddag KV Kortrijk in de ogen. Bij de Kerels werd Dion De Neve vervangen door Gilles Dewaele. Thorsten Fink verraste met Adedeji-Sternberg in de basis en geen Kayembe. Cuesta nam zijn plaats in.

Bij de thuisploeg leken ze duidelijk nog niet goed wakker te zijn. Na slechts vier minuten spelen kon Gilles Dewaele na een hoekschop het leer voorbij Hendrik Van Crombrugge koppen. Kortrijk begon gewoon beter aan de wedstrijd dan Genk.

Rond minuut 20 was er een eerste moment van discussie. Cuesta haalt Ferri neer, die met Smets naast zich door was. De ref gaf geel en de VAR besloot om niet in te grijpen. Niet veel later riepen ze bij Genk om een strafschop nadat Tolu met twee handen werd vastgehouden in het strafschopgebied van de bezoekers en neerging. Ook hier besloot de VAR om niet in te grijpen nadat de ref de bal niet op de stip legde.

Fink besloot om zo’n vijf minuten voor rust in te grijpen door Cuesta naar de kant te halen voor Kayembe. Nog geen twee minuten later was het Patrik Hrosovsky die de bordjes gelijk kon hangen. Hij zit duidelijk in een goede flow: de middenvelder scoorde diep in de verlengingen ook al de 2-1 tegen Standard deze week.

En of hij in bloedvorm is. Meteen na rust kon Hrosovsky zijn tweede van de namiddag maken, na slecht wegwerken van Joao Silva. Genk begon de tweede helft een pak beter dan Kortrijk, en de thuisploeg kon de match meer in handen nemen. KV Kortrijk kon wel geregeld tegenprikken, maar Genk deed dat beter in minuut 68.

Tolu gaf op heerlijke wijze mee met Adedeji-Sternberg die oog in oog kwam met Vandenberghe en het leer netjes voorbij de doelman van KVK legde. Hij bedankt coach Fink zo meteen op de beste manier voor zijn eerste basisplaats.

De bezoekers gingen nog op zoek naar een tweede doelpunt, dat er uiteindelijk ook kwam. In de extra tijd kopte Ambrose het leer voorbij Van Crombrugge na een voorzet van Alebiosu. 3-2 bleef uiteindelijk ook de eindstand.

Door deze overwinning breidt Genk zijn voorsprong (voorlopig) uit met 7 punten. De Limburgers zijn nu leider met 38 punten. KV Kortrijk blijft in de gevarenzone bengelen op de 14e plaats met 17 punten.