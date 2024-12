"Ik maakte een fout, ik heb het gecorrigeerd, en we wonnen": KRC Genk-coach Thorsten Fink is duidelijk na nieuwe zege

KRC Genk heeft zaterdagavond met 3-2 gewonnen van KV Kortrijk. De Limburgers hadden het bijzonder moeilijk tegen de Kerels, maar kwamen toch helemaal terug na een vroeg tegendoelpunt.

KV Kortrijk kwam met veel lef spelen op het veld van leider KRC Genk. Er werd meteen erg hoog druk gezet en Genk kreeg in de eerste 15 minuten eigenlijk geen enkele kans om iets te tonen.

"We hadden het moeilijk aan het begin van de wedstrijd, ze zetten ons hoog onder druk. De nieuwe opstelling was niet zo comfortabel voor ons. Ik moest het dan weer een beetje aanpassen", vertelde Genk-coach Thorsten Fink na afloop;

"Het is niet gemakkelijk om terug te komen van een 0-1 achterstand tegen een ploeg die verdedigd, na eerder op de week al 120 minuten te hebben gespeeld. Complimenten aan mijn team dus", gaat hij verder.

Genk is ondertussen al lang leider in de Jupiler Pro League en staat dus iedere week wel iets meer onder druk. Er zijn bepaalde verwachtingen, zeker bij de supporters.

"Iedereen verwacht ook dat we gemakkelijk winnen van Kortrijk, dat zorgt voor extra druk bij ons", vertelt Fink nog. "We moeten iedere keer opnieuw vechten om te winnen. Aan het begin van het seizoen zaten we echt in die goede flow en was het soms gemakkelijk om te winnen. Maar het seizoen duurt nog lang, en je kan niet altijd winnen."

Fink vat het verloop van de wedstrijd om af te sluiten nog eens heel kort samen. "Ik maakte een fout aan het begin van de wedstrijd, later heb ik het gecorrigeerd, en we wonnen de wedstrijd." Met die fout verwijst de Duitser dus naar hoe hij de wedstrijd aanpakte. Hij startte met Cuesta als linksachter, wat niet goed uitpakte.