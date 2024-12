KV Kortrijk speelt zeer verdienstelijke partij tegen leider Genk, maar geeft voorsprong nog helemaal uit handen: "Ik heb het er heel moeilijk mee om die tegengoal te accepteren"

KV Kortrijk heeft zaterdag met 3-2 verloren op het veld van KRC Genk. De Kerels speelden ondanks de nederlaag, wel een zeer verdienstelijke partij.

"Het was een zeer emotionele wedstrijd voor ons", opent Kortrijk-coach Freyr Alexandersson op de persconferentie. Hij zag hoe zijn ploeg het goed deed, maar uiteindelijk door domme fouten toch verloor.

In de eerste 15 minuten greep Kortrijk de thuisploeg meteen bij de keel. "Onze prestatie in de eerste helft was van een zeer goed niveau. We maakten een zeer sterk Genk het toch moeilijk."

"Het liep goed, met enkele goede counters, de balans zat goed. Er was natuurlijk ook nog wel dat beslissende moment in de eerste helft, dat het verloop van de wedstrijd verandert", wijst hij richting de rode kaart die Carlos Cuesta niet kreeg rond minuut 20. Hij haalde Ferri neer die door was, al liep Matte Smets er nog wel langs.

"In de tweede helft is het jammer dat we daar meteen zo'n fout maken. Laten we eerlijk zijn: het was zeer slecht weggewerkt. Maar we zaten nog steeds goed in de wedstrijd", gaat Alexandersson verder.

Uiteindelijk maakte Adedeji-Sternberg nog een doelpunt na een zeer mooie actie samen met Tolu. "We zaten in de wedstrijd en dan die derde tegengoal... Ik heb het er heel moeilijk mee om die te accepteren. We kwamen nog 3-2 terug, alleen wat te laat", besluit de IJslandse coach.