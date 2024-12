Dender kan eindelijk nog eens proeven van zege, Westerlo laat plek in de top zes liggen

Dender heeft voor het eerst in twee maanden nog eens gewonnen. Thuis tegen Westerlo won de promovendus met het kleinste verschil.

Dender en Westerlo wilden zich allebei herpakken na een 4-1 nederlaag in hun vorige wedstrijd. Dender verloor op de vorige speeldag op het veld van Club Brugge, Westerlo werd uitgeschakeld in de beker door Anderlecht.

De laatste zege van Dender was ook alweer twee maanden geleden, thuis won het toen van Charleroi. Westerlo kon bij winst dan weer naar de zesde plaats springen in het klassement.

Het werd echter een matige eerste helft met weinig tot geen kansen. Vijf minuten voor de rust kwam Dender wel op voorsprong. Na een variant van een corner schilderde Ferraro de bal op het hoofd van Rodes, die binnen kopte.

Dender kraakt niet in tweede helft tegen Westerlo

Westerlo reageerde wel in de tweede helft, Cools kon een vrije trap van Yow net voor de lijn wegkoppen. Dender bleef wel op de loer liggen, Berte trapte onbesuisd over in de zestien. Westerlo bleef het echter moeilijk hebben om echt kansen te creëren.

Dender had de controle en kreeg met Nsimba ook nog een uitstekende kans op de 2-0, maar hij kopte naast. Frigan kopte de gelijkmaker in de toegevoegde tijd nog nipt naast, Dender hield zijn 1-0 voorsprong vast.

De promovendus springt dankzij zijn eerste zege in zes wedstrijden naar de elfde plaats en raakt zo wat weg uit de degradatiezone. Westerlo laat de kans op de top zes liggen en staat nu op de negende plaats.