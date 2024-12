Timmy Simons gaat met Westerlo de boot in tegen ex-team Dender: "Je weet dat gewoon"

Westerlo heeft de 4-1 nederlaag in de beker tegen Anderlecht niet kunnen doorspoelen. Op bezoek bij Dender verloor het team van Timmy Simons met het kleinste verschil.

Timmy Simons is er met Westerlo niet in geslaagd om zijn ex-team Dender te kloppen. Op bezoek in Denderleeuw verloor Westerlo met het kleinste verschil na een doelpunt van Rôdes.

“Het lag dicht bij elkaar. Dender was beter in het spel dan wij de eerste helft. Tegen hun intensiteit moesten we simpel spelen, met weinig baltoetsen, maar we zijn net te veel meegegaan in hun duels”, zei Simons achteraf bij Sporza.

Slechts 1 op 6 voor Westerlo

Volgens Simons heeft Dender zo het verschil kunnen maken, ook al vond hij dat de bal ook niet altijd goed viel voor Westerlo. In de zone van de waarheid moest het beter, was Simons streng voor zijn ploeg.

"Je weet: als Dender 1-0 voorkomt, dan gaan ze nog compacter spelen en moet je nog nauwkeuriger spelen. Dat is het moeilijkste in voetbal", besloot Simons nog. Het was voor Westerlo ook moeilijk om door de muur van Dender te breken.

Westerlo blijft na de nederlaag tegen Dender achter met 1 op 6. Ze missen zo ook de kans om op de zesde plaats in het klassement te komen. Op de volgende speeldag moet Westerlo naar Union.