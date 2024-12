Westerlo-coach Timmy Simons ziet waar het fout is gelopen tegen Dender: "Ik had mijn spelers op voorhand nochtans gewaarschuwd"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KVC Westerlo verloor zondagavond met 1-0 van Dender. Timmy Simons ziet dat zijn spelers zich te veel lieten meeslepen in het spel van de tegenstander.

KVC Westerlo staat na de nederlaag tegen Dender nog op plaats 9 in het klassement. Het doel blijven de Champions' Play-offs, maar dan zal er wel moeten gewonnen worden tegen ploegen als Dender.

"De jongens zijn vergeten om eenvoudig te voetballen en uit het duel te blijven", merkte coach Timmy Simons op volgens Gazet van Antwerpen. "Spelen in één of twee tijden, op de juiste momenten een actie maken."

Aan kwaliteit zal het niet liggen als je naar de kern van Westerlo kijkt, dat weet ook Simons. "We hebben de kwaliteiten om individueel het verschil te maken, maar dan moeten die acties wel komen in de final third, niet op het middenveld."

Dender heeft fysiek misschien een sterkere ploeg, Westerlo zou technisch beter moeten zijn. Alleen gingen de bezoekers wat te veel mee in het spel van de thuisploeg. "Ik had mijn spelers op voorhand nochtans gewaarschuwd ervoor."

"Als je dan tegenover jongens van 1m90 staat, heb je weinig kans. We hadden het ons op die manier veel makkelijker kunnen maken, nu werd het door die 1-0 alleen maar moeilijker", besluit Simons.