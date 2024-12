Anderlecht beukt zich in slotfase naar zege tegen Beerschot: Ratten kropen 90 minuten lang onder de huid, zelfs Dolberg was gefrustreerd

Anderlecht heeft deze keer geen punten laten liggen tegen Beerschot, maar had daar bloed, zweet en Anders Dreyer voor nodig. In de toegevoegde tijd scoorde die de 2-1 nadat de Ratten erin slaagden een hele match lang onder de huid van de Brussselaars te kruipen. Zelfs Dolberg had er last van.

Zoals we donderdag al voorspeld hadden lag het veld in het Lotto Park er dramatisch bij. En daar had vooral Anderlecht last van. Na zeven minuten hadden we al een hoop slechte passes gezien en een goal... van Beerschot. Colassin schilderde de bal op het hoofd van Al-Sahafi en die klopte Coosemans met een mooie boogbal.

Ook Stroeykens out

Als het niet draait bij Anderlecht beginnen er sommigen al snel te zeuren. De wegwerpgebaren richting ploegmaats waren niet min. Het maakte allemaal niet veel uit. Dolberg zat in de achterzak van Mbe Soh en was onbereikbaar. Al kwamen daar ook de nodige catchgrepen aan te pas.

© photonews

Beerschot liet de bal volledig aan de thuisploeg en rekende op fouten. Die kwamen er ook en elke keer Al-Sahafi vertrok, was het alle hens aan dek. Tot overmaat van ramp voor de Brusselaars viel ook nog Stroeykens uit nadat hij verkeerd neerkwam na een tackle. Na Edozie, Degreef, Ashimeru, Hazard en Vertonghen begint dit wel veel te worden.

Gebrek aan agressiviteit

Zijn vervanger Yari Verschaeren zorgde drie minuten nadat hij op het veld stond voor de gelijkmaker. Weer dankzij een heel goeie assist van Foket, die duidelijk naar zijn beste vorm aan het toegroeien is nadat hij een paar matchen op rij mocht spelen.

Een geluk voor paars-wit, want bij de rust kon er bijgestuurd worden. En een paar jongens op hun plichten gewezen worden. Want qua agressiviteit en inzet zal David Hubert niet over iedereen tevreden zijn geweest. Om er maar eentje te noemen: Leander Dendoncker. Die kwam overal een beetje te laat.

Fases met geurtje aan

De tweede helft had Anderlecht doorlopend balbezit, maar de kansen bleven schaars. Al waren er wel een paar discutabele fases in de zestien. Mbe Soh had op den duur geen oog meer voor de bal, enkel voor Dolberg. Drie keer claimde die een strafschop, maar kreeg er geen. Van ref Lambrechts mocht veel. Het ijskonijn liet zelfs frustratie blijken toen hij de zoveelste keer geschopt, getrokken of geduwd werd.

Anderlecht bleef beuken en Dolberg kreeg een goeie kopkans. Met nog 25 minuten te gaan geloofde geen kat dat Beerschot dit ging volhouden. Maar kijk, ze bleven er lijf en leden voor smijten. Voor inzet alvast een dikke 10 voor de mannen van Dirk Kuyt.

Dreyer dan toch

Maar in de slotfase plooiden ze dan toch. Anderlecht ging met negen man in de zestien van Beerschot staan en uiteindelijk viel de bal dan toch eens goed. Anders Dreyer met zijn belangrijkste goal van het seizoen na een assist van Vazquez. Want u moge zeker zijn dat de frustratie groot was geweest als de 2-1 niet was gevallen.