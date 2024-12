Guillame Gillet niet mals voor Anderlecht-speler: "Je hebt bijna zin om hem door elkaar te schudden!"

Anderlecht heeft deze zondag gewonnen van Beerschot (2-1). Een last-minute overwinning die nogal wat vragen oproept.

Anderlecht had het erg moeilijk tegen Beerschot. Paars-wit stond al snel op achterstand en moest hard werken om de situatie om te draaien.

"Dit is een van de slechtste prestaties van Anderlecht thuis", verklaarde de voormalige Anderlecht-speler Guillaume Giillet in het programma Complètement Foot.

"Deze overwinning was bijna niet verdiend, maar we hebben tenminste de strijdlust van de spelers tot het einde gevoeld om deze goede reeks voort te zetten. Je moet zulke wedstrijden winnen om aan het einde van het seizoen beloningen te krijgen."

Anderlecht kwam uit het dal dankzij Yari Verschaeren, die de gelijkmaker scoorde. De nummer 10 van paars-wit stelde nog steeds enorm teleur volgens Gillet

"Van een speler als Yari Verschaeren mogen we meer wedstrijden verwachten die waardig zijn aan zijn naam. Met de blessure van Stroeykens zal David Hubert hem waarschijnlijk beschouwen als de nieuwe spil van het spel."

"Yari is gepassioneerd door voetbal, maar heeft moeilijke momenten gekend in zijn carrière. Het is waar dat hij, net als andere jongeren, die drang om zichzelf te overtreffen soms mist. We hebben bijna de neiging om hem door elkaar te schudden", besluit hij.