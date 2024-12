Had Dolberg niet minstens één penalty moeten krijgen? "Er gebeurde toch iets te veel"

Kasper Dolberg die zijn frustraties uitschreeuwt... dat hadden we nog niet gezien. De Deense spits werd door Beerschot 100 minuten hard aangepakt. En Dolberg is niet de man die strafschoppen claimt als er niets aan de hand is. En deze keer deed hij het maar liefst vier keer.

Als we de beelden herbekijken, blijkt toch dat er wel iets aan de hand was. Bij minstens twee fases kon er een penalty gefloten worden voor een overtreding of trekfout op Dolberg. Maar zowel ref Lambrechts als de VAR gaven geen kik.

David Hubert werd er natuurlijk ook naar gevraagd na de match, maar de jonge coach bleef diplomatisch. "Er zitten genoeg mensen achter de camera om te beslissen. Als zij zeggen dat er niets aan de hand is, moet ik hen geloven."

Al wou hij daar ook wel wat aan toevoegen. "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik vond wel dat er wat te veel getrokken, geduwd en vastgehouden werd. Er waren wat te veel van die fases naar mijn goesting."

Vooral Mbe Soh was nogal hardhandig met de spits. "Ik heb altijd geleerd dat je als verdediger zowel de bal als de man in het oog moet houden. Die jongen van Beerschot had enkel oog voor Dolberg."

Bij Anderlecht hadden ze duidelijk opdracht gekregen geen kritiek te uiten op de ref, want ook Anders Dreyer was minzaam. Of dat ook zo was geweest als ze punten hadden verloren... "We weten hoe ploegen als Beerschot tegen ons spelen en daar moeten we mee leren omgaan. En vandaag hebben we dat goed gedaan door te blijven vechten en pushen."