David Hubert moet donderdag al enorm risico nemen, of hij laat onervaren Future zijn debuut maken voor Anderlecht

De blessuregolf bij Anderlecht heeft zo zijn gevolgen. Terwijl David Hubert eerst nog een weelde aan opties had op het middenveld en de flanken is die nu enorm beperkt geworden. Hij zal heel zorgzaam met de rest van zijn kern moeten omspringen tot Nieuwjaar.

Met Mario Stroeykens is er een nieuw slachtoffer gevallen bij paars-wit. De enkelblessure zal tegen donderdag alvast niet opgelost zijn, maar met Yari Verschaeren heeft hij daar nog een alternatief voor achter de hand. Maar daarna is het ook niet al te veel meer.

Enkel Théo Leoni is nog beschikbaar als optie op het middenveld. Daarna is het al teruggrijpen naar Anas Tajaouart, die nog geen minuut voor de A-ploeg heeft gespeeld. Dat hij meegaat naar Praag staat echter nog niet vast, want de Futures spelen zaterdag ook een heel belangrijke match tegen Francs Borains.

En die moeten er ook voor zorgen dat ze in de Challenger Pro League blijven. Tajaouart kan echter ook op de flank spelen en daar is de zorg nog groter. Edozie en Degreef zullen nog niet speelklaar zijn donderdag en Francis Amuzu twee wedstrijden zo kort op elkaar op rij 90 minuten laten spelen...

Da's vragen om problemen, zoals we leerden uit het verleden. Hubert heeft ook nog Nilson Angulo, maar die heeft dit seizoen nog niet weten te bevestigen bij de grote jongens.

Het zal dus schipperen worden voor de Anderlecht-trainer, die zondag ook benadrukte dat het geen optie is om Thorgan Hazard al in te zetten. "Nee, da's absoluut uit den boze. Hij mag geen stappen overslaan."