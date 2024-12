Reactie En dat is zeven! Drama bij Anderlecht is compleet en oorzaak is niet ver te zoeken: "Dat helpt niet nee"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij de RSCA Futures houden ze zich maar best gereed, want het is nog onduidelijk met welke kern David Hubert woensdag naar Praag gaat afreizen. Dat zal zo goed als zeker zonder Mario Stroeykens zijn. Het is de derde match op rij dat er een basisspeler uitvalt.

De beelden waarop Stroeykens zijn enkel verdraait zijn niet prettig om te zien. Hij speelt sowieso voor een tijdje niet meer. De enkel plooide volledig om. Dat is dus de derde wedstrijd op rij dat er iemand uitvalt na eerder Samuel Edozie en Tristan Degreef. Reken daarbij ook nog Killian Sardella, Jan Vertonghen, Majeed Ashimeru en Thorgan Hazard en je zit aan zeven potentiële basisspelers die er niet bij zijn. Dat is voor dit Anderlecht héél veel. Opvallend daarbij: Edozie, Degreef, Sardella en Stroeykens sloegen allemaal hun enkel om. Zou de staat van het veld daar toch niet iets mee te maken hebben? We vroegen het aan trainer David Hubert. Die moest eerst even nadenken om niets verkeerd te zeggen. "Het helpt niet nee", zei hij diplomatisch. "Of er oplossingen zijn? Als jij er één hebt, mag je ze altijd geven. Het is heel moeilijk om daar in deze periode van het jaar iets aan te doen." Voor Anderlecht is het alvast een zware tegenslag dat hun verbindingsstuk tussen verdedigend middenveld en aanval nu wegvalt. Al doet de invalbeurt van Yari Verschaeren wel vermoeden dat hij staat te trappelen om daar zijn kans te krijgen.