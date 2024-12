Heeft Anderlecht zijn nieuwe 'Wasyl' gevonden? "Hij zou zelfs de loopgraven zelf graven als het moet"

Anderlecht heeft een nieuwe cultheld en hij luistert naar de naam Jan-Carlo Simic. Een atypische paars-witte speler, maar toch o zo populair geworden in de iets meer dan vijf maanden dat hij in Brussel speelt.

Als je Simic op een voetbalveld ziet, weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. De 19-jarige Serviër lijkt meer op een bouwvakker die in zijn vrije tijd ook nog wat bodybuilding doet, dan op het beeld dat ze in Anderlecht meestal voor ogen hebben als ze een verdediger koesteren. En dat is zeker niet bedoeld als belediging, voor alle duidelijkheid.

Het grootste hart

Het is geen Vincent Kompany, Hanny Tihinen of Zeno Debast. Simic loopt rond alsof hij altijd twee cementzakken gedragen heeft, maar dat maakt hem ook zo efficiënt. Brian Riemer benadrukte begin dit seizoen dat niet alle last op Simic mocht gelegd worden, want die had amper zes matchen in de hoofdmacht van AC Milan op zijn teller staan in het profvoetbal.

'Hold my beer', zei de mature tiener en hij werd in een mum van tijd de patron van de verdediging. Onder David Hubert is hij meer leider dan de 34-jarige Zanka. Hij speelt als een 'blue collar worker': als er in de loopgraven moet gespeeld worden, zal hij het voorbeeld geven. Hij zou ze zelfs zelf graven.

Simic is niet de grootste, maar heeft wel het grootste 'hart' van de hele paars-witte kleedkamer. Hij brengt het publiek op de banken met stevige kopduels en tackels. Hij doet soms een beetje denken aan Olivier Doll: in het verleden ook de meest onverzettelijke aller Brusselaars.

Jerommeke

Het publiek smult ervan als hij hen nog maar eens opzweept om achter de ploeg te gaan staan. Tegen Beerschot was hij de beste man op het veld, zonder twijfel. Als er moet gebeukt worden, staat Simic vooraan. Een strijder en publieksopwarmer.

En Jesper Fredberg betaalde deze zomer 'slechts' 3 miljoen voor hem. Die marktwaarde gaat heel snel omhoog gaan als hij ook nog die crosspasses helemaal onder de knie krijgt. Daar wordt trouwens hard aan gewerkt. Want hoe sterk 'Jerommeke' er ook uitziet, technisch is het ook meer dan ok hoor.

Heeft Anderlecht een nieuwe Wasyl? De Pool was ook zo'n man die eerst niet leek te passen bij paars-wit, maar er zich met zijn onverzettelijkheid onsterfelijk maakte...