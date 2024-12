David Hubert spreekt transferberichten over zijn speler tegen: "Voor mij is het niet aan de orde"

Yari Verschaeren heeft tot nu toe een moeilijk seizoen achter de rug. De jonge middenvelder, ooit een van de grootste beloften van Anderlecht, heeft tot nu toe niet kunnen voldoen aan de verwachtingen.

Volgens de statistieken heeft hij dit seizoen minder speeltijd gekregen en blijft zijn productie – zowel qua doelpunten als assists – achter. De 22-jarige was de afgelopen weken vaak op de bank terug te vinden, wat ook vragen deed rijzen over zijn toekomst bij de club.

In de gewonnen wedstrijd tegen Beerschot (2-1) stond Verschaeren echter opnieuw in de schijnwerpers. Hij scoorde een belangrijk doelpunt en toonde zijn klasse op een cruciaal moment. "Ik heb een moeilijke periode doorgemaakt, dus ik ben heel blij met dit doelpunt", reageerde hij na de wedstrijd.

Ondanks zijn situatie bij Anderlecht probeert hij positief te blijven. "Ik denk niet te veel aan wat anderen zeggen of over een mogelijke uitleenbeurt in januari. Ik probeer elke kans te grijpen die ik krijg."

Coach David Hubert, die tijdens de persconferentie ook gevraagd werd naar Verschaeren, sprak met lof over zijn invaller. "Zijn invalbeurt was quasi perfect", zei Hubert. "Ik heb veel dingen gelezen over Yari, maar intern twijfelt niemand aan zijn kwaliteiten. Ik geloof absoluut in hem. Hij heeft de juiste mentaliteit – dat hebben we vanavond weer gezien – maar hij speelt op een positie waar veel concurrentie is. Dat is een luxeprobleem voor mij."

Op de vraag of een vertrek in januari een optie is, was Hubert duidelijk. "Voor mij niet. We hebben een druk programma en kampen met zeven blessures, wat mijn standpunt alleen maar bevestigt. We hebben iedereen nodig, inclusief Yari."