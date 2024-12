Dirk Kuyt niet blij met... arbitrage: "Begrijp niet waar dat vandaan kwam"

Bepaalde delen van de analyse van Dirk Kuyt gaan niet goed vallen bij de supporters van Anderlecht. De trainer van Beerschot had immers kritiek op de arbitrage. Dat terwijl half Anderlecht ook op zijn achterste poten stond omwille van diezelfde arbitrage.

Kuyt was fier op de mentaliteit van zijn team en mocht dat ook gerust zijn. "Als je aan Anderlecht vraagt wie de moeilijkste ploeg is die ze hier de afgelopen maand moesten bekampen, zal het antwoord wij zijn. Daar mogen we trots op zijn, want we hebben het hen heel moeilijk gemaakt."

"Ik ben trots op wat we op de mat hebben gelegd tegen één van de betere ploegen in België in hun eigen stadion. We hadden een heel goed game plan. We waren compact en gaven bijna geen ruimtes weg."

En dan scoor je een heel mooi doelpunt na een mooie pass van een speler die ze hier maar al te goed kennen. Antoine Colassin, goeie speler, we zijn er blij mee."

Ik kijk met jaloezie naar mijn collega David Hubert

Die 0-1 werd echter nog voor de rust uitgewist. "In een blessuretijd van zes minuten. Ik vroeg me echt af waar die vandaan kwamen. Dat deed pijn bij ons. De actie werd gemaakt op vijf minuten en 59 seconden van de extra tijd. Dat is frustrerend." Ook de blessurebehandeling van Colin Coosemans - duidelijk om Verschaeren tijd te geven om op het veld te komen - werd niet gesmaakt door Kuyt.

Daarna vocht Beerschot - letterlijk soms - voor wat het waard was, maar moest weer in de extra tijd het onderspit delven. "We hebben ons kraning verweerd, maar in de tweede helft konden we niet meer zoveel tegenaanvallen opzetten. En mijn collega (wijst naar David Hubert) kon jongens inbrengen die het elftal zelfs beter maakten en niet minder. Daardoor kijk ik toch wat met jaloezie naar hem. Dat is een topploeg..."