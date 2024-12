Ook Vandenbempt vond het erover gaan in Anderlecht-Beerschot: "Daar moet je ingrijpen als scheidsrechter"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht boekte een nipte overwinning tegen een weerbaar Beerschot, maar het spel van de Brusselaars bleef bij momenten ondermaats. Vooral in de eerste helft was er weinig inspiratie.

"Er zat geen tempo in, geen diepgang. Anderlecht had weinig ideeën en creëerde nauwelijks kansen", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. Het enige lichtpuntje voor rust was het doelpunt van Yari Verschaeren.

Beerschot toonde zich intussen als een stugge, goed georganiseerde ploeg. "Ze verdedigden hardnekkig, soms te hardnekkig", benadrukt Vandenbempt, met speciale aandacht voor de manier waarop spits Kasper Dolberg keer op keer werd vastgegrepen in de zestien meter. "Als scheidsrechter moet je daar ingrijpen. Je hoeft niet meteen een strafschop te geven, maar er zijn grenzen aan dat soort duels."

In de tweede helft bracht Anderlecht meer energie in het spel. "Het tempo lag hoger, het veld werd breed gehouden en er zat variatie in het aanvalsspel", stelt Vandenbempt.

De omstandigheden voor David Hubert blijven echter uitdagend. De grasmat is een ramp en er is die groeiende lijst geblesseerden, waaronder Stroeykens, Hazard en Degreef. "Dat begint echt door te wegen", merkt Vandenbempt op, wat de beperkte creativiteit van de ploeg deels verklaart.

Toch kon Anderlecht na de rust terugvechten. "Het was verre van geweldig, maar gezien de omstandigheden heeft Anderlecht het nog best oké gedaan", concludeert Vandenbempt.