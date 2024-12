Jeugdproduct van Anderlecht doet geen enkele deur dicht: "Terugkeren naar Anderlecht? Wie zal het zeggen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot VA ging zondagavond in de absolute slotseconden van de wedstrijden kopje onder bij RSC Anderlecht. De rode lantaarn speelde een verdienstelijke wedstrijd. Ook Antoine Colassin toonde zich aan zijn voormalige publiek.

Antoine Colassin voetbalt sinds deze zomer voor Beerschot VA. Na uitleenbeurten aan Zulte Waregem en sc Heerenveen vertrok de aanvaller definitief bij RSC Anderlecht. Hij tekende een contract op Het Kiel.

Colassin leek destijds onder Vincent Kompany vertrokken, maar blessures hielden hem uiteindelijk uit de paars-witte hoofdmacht. Al moet het gezegd: de 23-jarige spits toonde afgelopen zondag waarom The Prince in hem geloofde.

"Het was leuk en speciaal om hier terug te voetballen", aldus Colassin. "Ik heb hier tenslotte jarenlang zelf gespeeld. Maar ik had liever ook punten gepakt. Al denk ik dat ik wel tevreden kan zijn over mijn eigen prestatie."

Colassin verruilde in 2016 de jeugdelftallen van Sporting Charleroi voor Anderlecht. "Of ik ooit zal terugkeren naar Anderlecht? Wie zal het zeggen. Ik kan de toekomst alleszins niet voorspellen. Ik focus me nu vooral op Beerschot en de strijd om het behoud."