Opgepast Anderlecht-fans: het zal deze keer niet zo makkelijk worden, Slavia Praag stuurt al serieuze waarschuwing

Op donderdag 12 december zijn Anderlecht-supporters niet welkom in de Eden Arena voor de wedstrijd tegen Slavia Praag. Dit is een gevolg van een beslissing van de UEFA Disciplinaire Commissie, die een supportersverbod oplegde aan de Brusselse club.

Tijdens de vorige Europese verplaatsing naar Riga zaten er nog honderden Anderlecht-fans die hun reis al boekten in het stadion. Naar wat we hoorden was het absoluut niet moeilijk om aan tickets voor de thuisvakken te geraken. Dat zal voor de verplaatsing naar Praag anders worden. En toch worden er tussen de 500 en 800 fans verwacht.

De volledige capaciteit van het uitvak wordt gereserveerd voor Slavia-supporters. Tickets worden uitsluitend verkocht via een gecontroleerd systeem, waarbij een unieke code vereist is. Zo wil men vermijden dat Anderlecht-fans alsnog tickets bemachtigen.

Supporters van Anderlecht die proberen binnen te geraken, riskeren geweigerd te worden. Conform de regels van het stadion wordt iedereen met Anderlecht-merchandise of -kleding de toegang ontzegd. Er wordt bovendien geen ticket terugbetaald bij weigering.

Mocht een Anderlecht-fan ondanks het verbod toch in het stadion opduiken en als een veiligheidsrisico worden beschouwd, zal hij of zij onmiddellijk worden verwijderd. De ticketverkoper wordt daarbij geïdentificeerd en kan mogelijk ook gesanctioneerd worden.

De maatregelen zijn streng, en de organisatie benadrukt dat er aan de ingang ook willekeurige controles van identiteitsdocumenten zullen plaatsvinden. Anderlecht-fans worden afgeraden de reis naar Praag te maken.