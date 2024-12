Anders Dreyer beseft dat het beter moet: "Een transfer? Hoezo? Heb jij iets gehoord?"

Anders Dreyer, de Deense rechterwinger van Anderlecht, scoorde tegen Beerschot zijn tweede doelpunt van het seizoen. Terwijl hij vorig seizoen scoorde aan de lopende band loopt het in de huidige jaargang heel stroef. En dat beseft hij ook.

De goal tegen Beerschot geeft hem echter hoop. "De bal kwam bij mij, ik raakte hem en werkte af", vatte Dreyer zijn doelpunt kort en krachtig samen. Zijn snelheid in de actie was beslissend in een wedstrijd die moeizaam verliep voor Anderlecht. "Het is belangrijk om zelfs in mindere wedstrijden resultaten te boeken. Dat geeft een heel aangenaam gevoel."

Dreyer kon eindelijk eens vieren en dat deed hij dan ook uitbundig. "Het doet veel deugd, zowel voor het team als voor mij persoonlijk. Het was mijn tweede van het seizoen en het is al even geleden. Maar mijn viering was geen uiting van persoonlijke opluchting. Ik was vooral blij omdat het in de laatste minuut gebeurde", zei Dreyer met een glimlach.

Het huidige seizoen verloopt duidelijk anders dan het vorige. "Dat klopt. Gelukkig hebben anderen hun verantwoordelijkheid genomen en gescoord", geeft Dreyer toe. Over de oorzaken blijft hij nuchter. "Ik trek me niet te veel aan van kritiek. Het belangrijkste is dat we in de top drie van België staan en goed presteren in de Europa League. Dat gaat voor mijn persoonlijke prestaties."

Een mogelijke verklaring voor zijn mindere vorm ligt in de intensieve periode die hij doormaakte. "Ik had een lange seizoen achter de rug waarin we de titel verloren, daarna het EK gespeeld en slechts een paar dagen vakantie gehad voor deze nieuwe, lange campagne begon."

Op de vraag of dit doelpunt zijn seizoen kan lanceren, antwoordt Dreyer voorzichtig optimistisch: "Ik hoop het." Dat hij geen onbetwiste titularis meer is, kan hij ook plaatsen. "Ik ben deze zomer vader geworden. Dat helpt me om minder aan voetbal te denken wanneer ik niet bij de club ben. Maar ik weet dat ik beter moet doen."

Over een mogelijke transfer in januari is hij duidelijk: "Niet echt. Mijn vrouw en ik zijn gelukkig hier en wonen hier nu bijna twee jaar. Of de club me daarover sprak? Nee, hoezo? Heb jij soms iets gehoord? Nee, ik ga elke dag met plezier naar Neerpede. Dit is gewoon een leuke club waar ik graag ben."