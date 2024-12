Anderlecht-fans hadden er nare ervaring mee, maar... zagen nu dat er wel goeie spelers in Saoedi-Arabië zitten: deze man was geen reclame

Voor het eerst sinds het incident met Osama Hawsawi hebben Saudische spelers het veld van het Lotto Park betreden - zij het deze keer in het shirt van de tegenstander. En duidelijk is er veel veranderd.

Voor sommige supporters van RSC Anderlecht bracht het zien van twee Saoedische spelers in de basis op het Astridpark misschien wat (slechte) herinneringen terug. Zo waren Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi basisspelers bij Beerschot, net zoals in de heenwedstrijd op het Kiel; en net zoals in de heenwedstrijd leverden ze een goede prestatie.

De laatste keer dat een speler uit Saoedi-Arabië in hetzelfde stadion in de basis stond? Dat was in september 2012: Osama Hawsawi, de eerste en enige Saoedische speler in de geschiedenis van RSCA, startte de bekerwedstrijd tegen Boussu-Dour (de voorloper van de huidige Francs Borains). Achtenvijftig minuten van een abominabel niveau die zijn laatste zouden zijn in het paars-witte shirt, een maand nadat hij 76 minuten speelde tegen OHL in Den Dreef.

Heeft Al-Sahafi niet het 'Anderlecht-DNA'?

Normaal gesproken wordt een dergelijke opvallende mislukking vergeten, zeker twaalf jaar later, maar afgezien van degenen die destijds nauwelijks geboren waren, twijfelen we er niet aan dat de supporters van Sporting snel het tijdperk van de Saoedische international zullen herinneren. Zijn landgenoten waren destijds niet talrijk in Europa (waarom vraag je je af...), maar tegen 2034 zou dat kunnen veranderen.

© photonews

Saoedi-Arabië bereidt namelijk "hun" Wereldbeker voor - die nog niet officieel is toegewezen, maar een uitgemaakte zaak is, zoals je zou kunnen zeggen - gepland voor 2034, en zal dus, zoals Qatar heeft geprobeerd onder andere in Eupen, enkele lokale talenten naar Europa sturen om zich te ontwikkelen. Beerschot, eigendom van het Saoedische consortium United World Group, profiteert hiervan.

Toen Al-Sahafi en Al-Ghamdi op het Kiel arriveerden, vroeg men zich echter af of het woord 'profiteren' wel van toepassing zou zijn. Wat zou het niveau zijn van deze Saoedische versterkingen? De herinnering aan Hawsawi zat nog vers in het geheugen van velen. Maar hun overwinning tegen de toekomstige wereldkampioen Argentinië op het WK 2022 was een indicatie: de Groene Valken hebben vooruitgang geboekt.

Scoort enkel tegen Anderlecht en Club

Faisal Al-Ghamdi is geen bijzonder briljante middenvelder, maar hij heeft duidelijk het niveau en de fysiek voor de Jupiler Pro League, met regelmatige basisplaatsen als verdedigende middenvelder in het team van Dirk Kuyt. Maar het is vooral Marwan Al-Sahafi die indruk maakt.

Op slechts 20-jarige leeftijd heeft de ongrijpbare Saoedische vleugelspeler zijn vijfde doelpunt van het seizoen gemaakt, met een bijzonderheid: hij scoort... alleen in de grote wedstrijden. Een dubbele tegen Anderlecht, een dubbele tegen Club Brugge, en nu opnieuw een doelpunt tegen de paars-witten.

Al-Sahafi doet de dingen andersom. Op zijn leeftijd moeten aanvallers doorgaans leren om op grote momenten te scoren maar scoren ze gemakkelijk tegen de 'kleintjes'; hij zal nu de weg naar doel moeten vinden in de wedstrijden tegen de onderste teams om Beerschot te helpen zich te handhaven...