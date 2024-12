Ook in Kortrijk begrijpen ze niks van arbitrage na nederlaag tegen Genk: "Misschien moet ik de regels nog eens nalezen"

KV Kortrijk verloor nipt van KRC Genk in de Cegeka Arena, ondanks een sterke prestatie. Het duel werd overschaduwd door een omstreden fase rond Genk-verdediger Carlos Cuesta. "Onbegrijpelijk dat hij niet werd uitgesloten", reageerde Kortrijk-speler Gilles Dewaele na afloop.

Kortrijk kende een droomstart in Limburg. Na amper vier minuten kopte Dewaele een hoekschop van Abdelkahar Kadri binnen: 0-1. De West-Vlamingen bleven druk zetten, maar halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd.

Nacho Ferri werd door Cuesta onderuit gehaald, maar in plaats van rood kreeg de Colombiaan slechts geel. “Dat moment heeft de wedstrijd bepaald", aldus Dewaele. “Als wij zo’n fout maken, krijgen we sowieso rood. Tegen een man minder hadden we nooit verloren.”

Ook Kortrijk-coach Freyr Alexandersson uitte zijn onbegrip over de beslissing van scheidsrechter Simon Bourdeaud’Hui. “Volgens de arbitrage stond Smets dichtbij genoeg om in te grijpen, maar dat lijkt me onmogelijk."

"Als Smets dat haalt, is hij de snelste verdediger ter wereld. Voor mij was het een duidelijke rode kaart. Misschien moet ik de regels nog eens nalezen", zei Alexandersson met een vleugje sarcasme.

Ondanks de nederlaag blijft Kortrijk niet zonder perspectief achter. Dewaele benadrukte dat het team fier mocht zijn op de prestatie: “We verdienden minstens een punt. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar we kunnen ons optrekken aan ons spel. We hebben bewezen dat we ook buitenshuis ons niveau kunnen halen.”