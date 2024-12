Mag Racing Genk dromen van nieuwe toptransfer? "La Liga, Premier League of Bundesliga"

Racing Genk staat erom bekend om ieder seizoen goed verkopen. Dat lijkt ook deze zomer het geval te zijn met verdediger Zakaria El Ouahdi.

Ondanks een sterk vorig seizoen bleef Zakaria El Ouahdi deze zomer bij Racing Genk. Er was stevige interesse van de Portugese topclub Benfica, maar er werd geen akkoord gevonden met Racing Genk.

"Er was geen akkoord tussen de twee clubs. Ik heb gewoon de knop omgedraaid en me op Genk gefocust", zegt Zakaria El Ouahdi bij La Dernière Heure. Toch blijft hij ambitie hebben en droomt hij nog altijd van een transfer.

"Ik droom ervan om ooit in La Liga of Premier League te spelen, of zelfs in de Bundesliga. Maar voorlopig denk ik daar niet over na. Ik laat de dingen op natuurlijke wijze gebeuren", stelt El Ouahdi nog duidelijk.

El Ouahdi wordt geen nieuwe Onuachu

El Ouahdi benadrukte wel al enkele keren dat hij in januari echter niet wil vertrekken bij de competitieleider. Racing Genk heeft geen goede herinneringen met transfers in januari, denk maar aan Paul Onuachu in januari 2023.

Toen stond Racing Genk in januari ook in poleposition om de titel te pakken, maar greep het toch nog naast de titel. Dat was echter pas op de slotspeeldag, toen de Limburgers 2-2 gelijk speelden tegen Antwerp na een late goal van Toby Alderweireld.