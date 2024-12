Peter Vandenbempt ziet dat kapitein van topclub zijn coach vol in de wind zet: "Het boegbeeld van de club trekt wel degelijk de aanpak van de coach in twijfel"

Opvallend moment dit weekend: na de 1-3 nederlaag van Antwerp tegen Charleroi vertelde Toby Alderweireld in de mixed-zone dat zijn ploeg tactisch werd overklast. Richting de coach zo lijkt, maar dat ontkende de aanvoerder wel.

Antwerp ging met 1-3 in eigen huis onderuit tegen Charleroi. Een verrassende nederlaag voor The Great Old. Tactisch overklast volgens kapitein Toby Alderweireld en volgens coach Jonas De Roeck lag het dan weer aan de gretigheid.

Peter Vandenbempt vindt het vooral opvallend dat Alderweireld richting zijn coach wijst, ook al ontkende hij dat zelf. "Alderweireld zei wel dat hij het niet over de trainer had, maar over wie dan wel? De terreinverzorger zal de tactiek niet bepaald hebben", zei hij volgens Sporza.

"Voor een trainer is het heel vervelend als je vol in de wind wordt gezet door je aanvoerder. Want het boegbeeld van de club trekt wel degelijk de aanpak van de coach in twijfel. Dat moet De Roeck vandaag of morgen toch eens vragen aan Alderweireld. Wat is daar eigenlijk de bedoeling van?"

Maar wie heeft er dan uiteindelijk gelijk? Wel, volgens Vandenbempt hebben ze allebei een punt. "Ik denk dat ze allebei voor een deel gelijk hadden. Antwerp werd inderdaad keer op keer uitgespeeld op het middenveld. Waardoor - en dat was wellicht de frustratie van Toby Alderweireld - hij en Van den Bosch onder druk kwamen te staan."

Maar De Roeck had zeker ook gelijk. Behalve Gyrano Kerk, die een uitstekende wedstrijd speelde, vond ik dat Antwerp inderdaad drive, gretigheid en vooral kwaliteit aan de bal miste. Dat was om te huilen, zoveel balverlies", besluit Vandenbempt.