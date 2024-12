🎥 Geplaagde JPL-coach steekt enorme speech af na stuntzege: "De manier waarop..."

Charleroi heeft een zeer mooie overwinning behaald tegen Antwerp afgelopen zondag. Rik De Mil was natuurlijk erg trots op zijn spelers. Voor de coach die al verschillende keren in de media zijn positie als wankel zag omschreven worden, was het natuurlijk ook deugddoend.

Na de overwinning tegen Antwerp afgelopen zondag deelde Charleroi een video van de toespraak van Rik De Mil, die zich tot zijn spelers op het veld richtte. "Gefeliciteerd, dit is een zeer grote overwinning", begon Rik De Mil. "Natuurlijk zijn de drie punten het belangrijkste. Maar de manier waarop jullie het hebben gedaan..." "Ik ben erg trots op hoe jullie het hebben gedaan, na een moeilijke periode. Maar jongens, ik moet het jullie zeggen, we hebben drie zeer belangrijke wedstrijden voor de boeg (tegen Leuven, STVV en Kortrijk, nvdr)." "Ik wil dat jullie genieten zodra ik uitgesproken ben, maar morgen moeten we aan die drie wedstrijden denken. We hebben vandaag een grote stap gezet, maar we moeten blijven werken zoals we dat doen." Hij sloot af met een aanmoedigende boodschap gericht aan al zijn spelers en zijn staf. "We hebben iedereen dit seizoen nodig. Dus geniet samen. Gefeliciteerd." Reactie van de coach. ??️#ANTCHA #Unibet ⚫️⚪️ pic.twitter.com/sVTihYhptx — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) 9 december 2024